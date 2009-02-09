Hücrelerin kanserle mücadele sırrı keşfedildi

Bilim insanları, vücudumuzdaki hücrelerin kanserle mücadelesinin bugüne kadar keşfedilmemiş bir yönünü ortaya çıkardıklarını açıkladı.



Zaman’da yayımlanan habere göre, hücrelerin tümör gelişimini engelleyen p53 isimli geni nasıl değiştirdikleri keşfeden uzmanlar elde edilen bulgunun kanser tanı ve tedavisinde önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.



Singapur Dundee Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma "Genes and Development (Genler ve Gelişim)" dergisinden yayınlandı.



BBC'de yer alan bilgilere göre, otuz yıl önce keşfedilen p53 geni vücudun sağlığını korumada çok önemli bir role sahip ve (kanserden) zarar görmüş hücrelere kendilerini yok etmelerini emrediyor veya tedavi süresince çoğalmalarına engel oluyor. Kanser hastalarının yarısında bu gen ya zarar görmüş ya da pasif durumda oluyor; dolayısıyla kanserli hücreler serbestçe bölünüp çoğalabiliyor.



İnsanlar gibi p53 genine sahip olan zebra balığı üzerinde yapılan araştırmada p53 geninin sadece p53 proteini salgılamadığı; aynı zamanda bu proteinin bir başka türü olan ve "izoform" olarak da bilinen bir çeşit kontrol anahtarı oluşturduğu da ortaya çıktı. Söz konusu inceleme bu kontrol anahtarının p53 geninin kanser mücadelesine başlamasında mühim bir rol oynadığını gösterdi.



Bu gen kanser tedavisinde hastalıklı hücrelerin yok edilmesinde önemli bir yere sahip çünkü radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemler de kanserli hücreleri intihara teşvik etmek suretiyle işe yarıyor.

