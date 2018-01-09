Hububat  sektöründen 6 milyar 373 milyon dolarlık ihracat

ANKARA, (DHA) - 2017 yılı ihracatının 157,1 milyar dolarla tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşmesi ihracatçıları coşturdu. Türkiye\'nin 2023 yılı hedefleri için bu rakamları yeterli görmediğini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, 2017 yılında 1.8 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik

\"Hedeflerimiz için ülke olarak daha çok çalışmalıyız\" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 6 milyar 373 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, bu rakamları 2023 hedefleri adına yeterli görmediklerini açıkladı.

Sektörün 2018 yılına dair beklenti ve hedeflerini değerlendiren Zekeriya Mete, “2023 hedefleri adına yeterli görmüyoruz ve 2018 için ana hedefimiz bu rakamları daha da yukarıya çekmek olacaktır. Yurt dışı ve yurt içi fuarlara, ticaret heyetlerinin yanında çeşitli organizasyonlarla potansiyel gördüğümüz bölgelere yönelik tanıtımlara, yurt içinde ihracat yapma potansiyeli olan firmaları teşvik etmeye ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye\'ye uluslararası nitelikte bir gıda fuarı kazandırmak amacıyla ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz \'CNR Food İstanbul 2018\' fuarına bu sene de destek vermeyi sürdüreceğiz. Geçen yıl CNR Food\'a 300\'e yakın ithalatçı katıldı. Bu sene 2 katını hedefliyoruz. Bu fuarlar her sektöre katkı sağlıyor. Ayrıca daha iyi bir ihracat ortamı sağlamak için firmaların karşılaştığı sıkıntıları gidermek için Bakanlıklar ve diğer kurumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz\" diye konuştu.

MEVCUT KANUNLAR HIZIMIZI KESİYOR

Büyüme rakamlarını da değerlendiren Zekeriya Mete, sanayi sektörünün ve Türkiye\'nin genel büyümesinin yüzde 6, gıda sektörünün yüzde 8,2 büyüme gösterdiğini kaydetti. 2018\'de de büyümenin ve yeni yatırımların devam edeceğini öngördüklerini anlatan Mete, \"İstatistiklere bakıldığında büyümede sanayi yatırımlarının destekleyici etkisi net bir şekilde gözüküyor. Ülke menfaati için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bürokratik süreçlerin hızlanması gerekiyor. Kanunların değiştirilmesi lazım çünkü var olan kanunlar hızımızı azaltıyor. Büyüme hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki engelleri kaldırmalıyız\" dedi.

DAHA STABİL KUR TEMENNİ EDİYORUZ

Yeni yılda daha stabil bir kur düzeyini temenni ettiğini söyleyen Mete, \"Giderilmesi gereken problemlerden birinin döviz kuru olduğu ortada. Aslında döviz kurunda, stabilizasyon ihracatçılar için en önemli kriteri teşkil ediyor. Kurdaki sert iniş-çıkışlar bizim için bir handikap. Yeni yılda daha sürdürülebilir, daha stabil bir kur düzeyinin yerleşmesini temenni ediyoruz\" şeklinde konuştu.

4 MİLYON TON UN SATTIK

Hububat Birliği\'nin ithalata konu edilen bir sektör olduğunu ihracata dayalı, ithalat modelleri olduğunu ifade eden Zekeriya Mete şunları söyledi: \"Küresel ısınma, kentleşme ve arazi sıkıntıları dolayısıyla ekilebilir arazi azalıyor, nüfus ise 2.5 katına çıkıyor. Bundan dolayı ithalat oranları artıyor. Geçen yıl 4 milyon tona yakın un sattık. 199 ülkeye ihracat yapıyoruz. 63 ülkede yüzde 30\'un üzerinde artış yakalamış durumdayız. 130 ülkede ihracat rakamlarımız artış gösterdi. Hükümetin uyguladığı dış politikayla ihracat rakamlarımız artış gösterecek. 2018 yılında gıda fiyatlarında; iklimsel olaylar ve mahsul olumlu yönde seyrederse rakamlar normal şartlarda devam edecek. Tarıma dayalı sanayiyi benimsemeliyiz. Tarıma dayalı sanayide devlet destekleri çok önemlidir.\"

FİLİSTİN ZAFERİ\'NİN KATKISI 2018\'DE

Sektörün ihracat pazarlarına da değinen Mete, \"İhracatımızda AB ve Ortadoğu pazarlarının payı yüzde 80 oranındadır. Sıkışan Avrupa pazarından dolayı Uzak Doğu ülkelerine yöneliyoruz. Dünya fiyatlarıyla üretim yapıp ihracat yapıyoruz. Filistin zaferinin ekmeğini 2018 yılında yiyeceğiz\" dedi.

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