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Spor

Hubocan Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Olimpik Marsilyalı Tomas Hubocan, Trabzon'a geldi

07 Eylül 2017 18:28

Trabzonspor\'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Olimpik Marsilyalı Tomas Hubocan, Trabzon\'a geldi.
Saat 14.30\'da Trabzon Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Hubocan, Trabzonspor kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrılan 31 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hubocan\'ın Trabzon Havalimanı\'ndan görüntüleri
-Detaylar

HABER - KAMERA:TOLGA SAĞLAM/TRABZON / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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