Hubble'nin ömrünü uzatma operasyonu

Amerikan uzay mekiği Atlantis'in astronotları, dördüncü kez uzaya çıkarak Hubble teleskobunun onarım ve yenileme çalışmalarına devam etti.



Mike Massimino ve Michael Good adlı astronotların, dün akşam uzaydaki çalışması 8 saatten uzun sürdü.



Yeryüzünden 600 km kadar yukarıda yapılan çalışma sırasında, astronotlar, NASA'nın "beyin ameliyatına" benzettiği hassas bir işlemle teleskobun tayfölçerini onardı. Astronotlar, onarımı yapabilmek için 111 minik vidayı söküp yeniden takmak zorunda kaldı.



Tayfölçer 1997'de Hubble'a monte edilmişti, ancak beş yıldır elektrik arızası yüzünden çalışmıyordu. Cihaz, yıldızların sıcaklık, hız ve kimyasal bileşimlerini tespit amacıyla kullanılıyordu.



Astronotlar, ayrıca ısı koruma paneli yerleştirdi.



Uzay adamları, bugün son kez uzaya çıkarak çalışmalarını tamamlayacak.



19 yıldır uzayda bulunan Hubble, kainatın en uzak köşelerinin on binlerce resmini çekti, milyonlarca veri elde etti ve evrene yeni bir pencere açtı.



Yorgunluk belirtileri göstermeye başlayan Hubble, yenileştirme çalışmalarıyla 5 yıl daha görev yaptıktan sonra görevini halefi James Webb teleskobuna devredecek.



Geçen pazartesi fırlatılan Atlantis, çarşamba günü Hubble'a kenetlenmiş ve teleskobu onarma çalışmaları perşembe günü başlamıştı.

