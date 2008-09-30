Hubble onarımı için yapılacak uçuş ertelendi

NASA yarım asrı devirdi

Uzay teleskopundan rekor tespit

Houston'daki uzay merkezinden telekonferans yoluyla açıklama yapan NASA'nın program sorumlusu John Burch, 14 Ekim'deki fırlatma işleminin yapılmayacağını belirtirken, en uygun fırlatma tarihinin Şubat 2009 olabileceğini söyledi.NASA'nın Washington yakınlarındaki Goddard uzay merkezinde bulunan Hubble teleskobu sorumluları, teleskobun uzaydan sıradışı görüntüleri elde etmeye yarayan, topladığı verileri formatlayıp Dünya'ya gönderen Science Data Formatter adı verilen ünitesinin A yüzünün cumartesi tamamen bozulduğunu belirtti.Yetkililer, önce A yüzünü B yüzüyle uzayda birkaç saat sürecek bir çalışmayla değiştirmeyi tasarladıklarını, ancak bundan, çok hassas manevralar gerektirmesi ve uzun vadedede risk taşıması nedeniyle vazgeçtiklerini belirterek, Atlantis'in uçuşunu şimdilik ertelemeyi ve Hubble'a mümkün olan en uzun süre çalışmasını sağlayacak yeni bir ünite yerleştirmeyi tercih ettiklerini kaydetti.18 yaşındaki Hubble'ın en başta sıcaklık tecrit kalkanıyla jiroskopları ve kameralarının değişmesi gerekiyor. Teleskop, Yer'den 600 km uzakta yörüngede seyrediyor.Onarım zor olacağı için Endeavour uzay mekiği de, acil yardım aracı olarak "cankurtaran" nöbeti tutacak.Hubble, 17 yıl önce "ayna-mercek çubuğunun ters takılması yüzünden bir yıl miyop kaldığından ve uzayın derinlerinden fotoğraf çekilemediğinden" onarımı yine mekiklerden biri yerine getirmişti.