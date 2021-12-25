'Hubble'ın halefi': 9 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu fırlatıldı

ABD uzay ajansı NASA, 'Hubble'in halefi' James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattı.

9 milyar dolar değerindeki James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya, Avrupa Uzay Ajansı'nın Fransız Guyanası'nda bulunan üssünden fırlatılan Ariane 5 roketi taşıyor.

Her şey plana uygun giderse teleskop, 26 dakikalık bir uçuşun ardından Fransız yapımı roketten ayrılacak ve bir ay boyunca yörüngedeki yerine doğru sürüklenecek. Teleskobun dünyadan yaklaşık bir milyon mil uzakta olması planlanıyor.

Yeni gözlemevi, Evren'in daha derinliklerine bakmak ve 13,5 milyar yıldan fazla bir zaman öncesine giden olayları tespit etmek üzere tasarlandı.