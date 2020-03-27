Huawei yeni P40, P40 Pro ve P40 Pro+ telefon modellerini tanıttı

Huawei 2020 akıllı telefon piyasasına bir değil tam üç amiral gemisi telefon sokmaya hazırlanıyor. Huawei P serisi bu cihazların modelleri P40, P40 Pro ve P40 Pro+ olarak isimlendirildi.

İlk olarak her üç cihazın da dizaynı temelde aynı. P40, 6,1 inçlik ekranı ile aralarındaki en küçük model. Her üç cihaz da metal ve cam materyalden oluşan bir görünüme sahip ve hepsinde de üç renk seçeneği bulunuyor: 'Buz Beyazı', 'Siyah' ve 'Derin Deniz Mavisi'.

P40 Pro ve Pro+ için ayrıca mat olarak 'Donuk Gümüş' ve 'Altın' renkleri mevcut. Tüm materyallerde parmak izi kalmaması için özel bir kaplama da bulunuyor.

Ekran: İki seçenek bulunuyor

P40 Pro & Pro+: 90Hz OLED 'Overflow Display' (kenarlardan dışarıya bükümlü ekran)

P40 Pro & Pro+: 6.58-inç, 2640 x 1200 çözünürlük

P40: 6.1-inç, 2340 x 1080 çözünürlük, düz panel

Tüm modellerin ekranın kenarlara değmeyen yuvarlaklar olarak iki adet kamera bulunuyor. 90Hz'lik yenileme hızı geleneksel 60Hz'den yüzde 50 daha iyi ancak beklenen seviye 120Hz idi. Ancak bunun pil ömrünü korumak için optimum seçenek olarak belirlendiği kaydedildi.

P40 ise eski modellerdeki gibi 60Hz olamaya devam edecek.

Kameralar: Üçlü, dörtlü ve beşli

P40: Leica üçlü kamera sistemi

P40 Pro: Leica dörtlü kamera sistemi

P40 Pro+: Leica beşli kamera sistemi

Ana kamera

Tüm modellerde: 50 Megapiksel, SüperSensör (RYYB), 1/1.28 genişlik, f/1.9 diyafram ve optik dengeleme (OIS)

Fokal uzunluk: P40 için 26mm, Pro için 25mm, Pro+ için 24mm

Ultra-geniş açı kamera

P40: 16MP, f/2.2, (17mm'ye denk)

P40 Pro & Pro+: 40MP sine lens, f/1.8, (18mm'e denk)

Zoom lens 1

P40 & Pro+: 3x optik (70mm'ye denk ), 8MP, f/2.4, OIS

P40 Pro: 5x optik (120mm'ye denk) RYYB sensör, 12MP, f/3.4, OIS

Zoom lens 2

P40 Pro+: 10x optik (240mm'ye denk) periskop zoom, 8MP, f/4.4, OIS

P40 Pro & Pro+: 'Time-of-Flight' (ToF) derinlik sensörü. (Uzaklığı anlayarak birdan fazla sayıda katmanlar yaratıp arka planı flu hale getirebilen özellik)

Tüm modeller: 32 Megapiksellik çift selfie kamera

Her üç cihazda da 32 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor ve tüm bu kameralarda derinlik sensörü var. Bu sayede görüntülerde ve fotoğraflarda profesyonel fotoğraf makinesi etkisi yaratılabiliyor.

P serisinin en başndan bu yana en güçlü olduğu yanı kameraları oldu. P30 ile gelen yenilikler tüm dünya markaları tarafından sonrasında taklit edildi. Şimdi P40'ın dörtlü ve beşli kamera sistemleri ile rakiplere bir cevap verilmiş olduğu görülüyor.

Huawei'nin RYYB sensörünü kullanan kameralarının diğer tüm marka telefonlara kıyasla düşük ışık senaryolarında daha iyi görüntü kaydettiği biliniyor.

Donanım

Kirin 990 işlemci, 8GB RAM

40W'a kadar hızlı şarj özelliği

40W'a kadar kablosuz hızlı şarj özelliği (Piyasadaki en hızlı kablosuz şarj ancak sadece Pro ve Pro+ modellerinde mevcut)

Telefondan telefona şarj özelliği

Tüm P40 modelleri 5G destekli

Batarya

P40: 3,800mAh

P40 Pro & P40 Pro+: 4,200mAh

Yazılım

EMUI 10.1 kullanıcı arayüzü ile Android 10 işletim sistemi kullanılıyor. Ancak ABD-Çin ticaret savaşının neden olduğu sonuçlardan biri olarak artık Google uygulamaları veya servisleri bulunmuyor. Bunun yerini 'Huawei App Gallery' aldı.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlar

P40: 799 Euro / 7 Nisan

P40 Pro: 999 Euro / 7 Nisan

P40 Pro+: 1399 Euro / Henüz netleşmedi