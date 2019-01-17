Huawei soruşturması etkisiyle ABD piyasaları açılış öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – ABD hisse senedi piyasaları, Çin teknoloji şirketi Huawei’nin, ABD’li iş ortaklarından ticari sırlar çaldıüı iddiasıyla savcılar tarafından soruşturulmasıyla, açılış öncesi işlemlerde düştü. ABD piyasaları Çarşamba günün, Bancorp, Bank of America ve Goldman Sach’tan gelen olumlu veriler etkisiyle kazanımla tamamlamıştı.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.45,

- Nasdaq yüzde 0.63 ve

- S&P yüzde 0.48 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.07 kayıpla 1.14 düzeyinde işlem görüyor.