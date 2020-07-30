Huawei, Samsung'u solladı

Analiz kuruluşu Canalys, Çinli teknoloji devi Huawei’nin küresel akıllı telefon pazarında ikinci çeyrekte Samsung’u geride bırakarak ‘dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi’ unvanını aldığını belirtti. Huawei söz konusu dönemde 55.8 milyon telefon satarken, Samsung’da bu sayı 53.7 milyonda kaldı.



Sputnik'in Reuters'dan aktardığı habere göre, Canalys, ilk kez bir çeyrekte Apple ve Samsung dışında bir markanın küresel akıllı telefon piyasasına liderlik ettiğini vurguladı.



Araştırmaya göre, ABD yaptırımları Huawei’nin Çin dışındaki işlerini tıkadı ancak firma azımsanmayacak büyüklükteki iç pazarına yönelerek büyüdü. Üretilen telefonların yüzde 70’ten fazlasının iç pazarda satıldığı belirtildi.



Öte yandan denizaşırı sevkiyatların aynı dönemde üçte bir oranında azaldığına dikkat çeken uzmanlar, sadece Çin’de güçlü olmanın küresel ekonomi toparlanmaya başladığında Huawei'yi zirvede tutmak için yeterli olmayacağını kaydetti.



Huawei, yaptığı açıklamada, bu verilerin ‘istisnai direncin’ bir işareti olduğunu ifade etti.