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Ekonomi

 Huawei küresel finans müdürü Kanada'da tutuklandı

Elif Varan / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - Kanada Adalet Bakanlığı, Huawei’nin Vancouver’daki küresel finans müdürü Meng Wanzhou’nun tutuklandığını duyurdu

06 Aralık 2018 20:58

Elif Varan / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - Kanada Adalet Bakanlığı, Huawei’nin Vancouver’daki küresel finans müdürü Meng Wanzhou’nun tutuklandığını duyurdu.
Kanada Adalet Departmanı’nın açıklamasında, Wanzhou’nun ABD’ye iadeyle karşı karşıya olduğunu da söyledi.
Huawei Technologies’in Finans Müdürü olan Meng Wanzhou’nun tutuklanmasının nedenleri olarak Pekin’deki yetkililere rüşvet vermesi ve tutuklandığı gün gerçekleşen Trump ve Jinping arasındaki 90 günlük bir ateşkes ile ilgili duyulan şüphe olduğu açıklandı.
Çin’in Kanada büyükelçiliği, Meng’in derhal serbest bırakılmasını talep ederek duruşmaya kararlı bir şekilde karşı olduğunu söyledi.

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