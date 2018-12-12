Huawei CFO'su Meng Wanzhou kefaletle serbest bırakıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, yargılandığı Kanada’da, üç gün süren duruşma sonrasında 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakıldı.

Meng’in davası, Kanada’nın Pekin’de bulunan bir eski bir diplomatı olan Michael Kovrig’in gözaltına alınmasına sebep olurken ABD – Çin ticaret görüşmelerini zorlaştırdı.

Meng, ABD\'nin talebi üzerine, Trump ve Jinping\'in 90 günlük bir ateşkes anlaşmasını kabul ettiği 1 Aralık tarihinde Vancouver havaalanında gözaltına alındı.

ABD Huawei ve Meng’i Hong Kong’da kurulan bir paravan şirket üzerinden İran ile ticaret yaparak ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek ve bankaları yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin’de gözaltına alınan eski diplomat Kovrig için endişeli olduklarını ve Kovrig’in neden gözaltına alındığının henüz bilinmediğini söyledi.