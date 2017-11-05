Parti heyetiyle birlikte Ekim Devrimi'nin 100. yıl kutlamalarına katılmak için Rusya'ya gitmek üzere sabah saatlerinde Atatarük Havalimanı'na gelen Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın pasaportuna el konuldu.

Pasaportuna el konulmasını resmi Twitter hesabından duyuran Baş, "Sabah akşam 'Komünistler Moskova’ya' diye bağırıyorlardı…100 yıl oldu bir kere gidelim dedik, pasaportuma el koydular, gidemiyorum, Atatürk Havalimanı’ndayım, birazdan çıkınca ayrıntıları yazarım, merak edecek bir durum yok…" ifadelerini kullandı.

​Baş, pasaportuna el konulmasına gerekçe olarak kaldırttıkları yurt dışı yasağının gösterildiğini söyledi:

“Daha önce laiklik bildirisi dağıtıp AKP’nin darbeyi fırsata çevirdiğini söylediğimiz için hakkımızda verilen hukuksuz yurtdışı yasağı kararını mahkemede kaldırtmıştık. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili talimatını uyguladıklarını söyleyen polisler tarafından çıkışımız fiilen engellenmiş oldu.”