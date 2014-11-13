HSYK'nın mesleğe kabul etmediği kadın hakim adayı için özel madde

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen maddenin bir kişi için çıkartıldığına yönelik tartışmaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ doğruladı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Komisyonda CHP’li Dilek Akagün Yılmaz ve MHP’li Faruk Bal, ataması yapılmadığı için intihar eden hakim Didem Yaylalı’yı örnek vererek, tepki gösterdiler.



CHP ve MHP’li vekillerin “Bir kişi için mi kanun mu çıkarılıyor?” tepkisi üzerine Bakan Bozdağ, açıklama yaptı. Bozdağ düzenleme ile, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi’nce sınava kazandıkları halde mesleğe kabulleri yapılmayanlara yeniden sınav hakkı getirildiğini söyledi.



Bozdağ, “Sadece bir kadın hakim adayı sınavda başarılı olduğu halde HSYK 3. Daire’ce mesleğe kabul edilmemiştir. Bu düzenleme ile bu kadın hakim adayına yeniden sınav hakkı veriliyor” dedi.

HSYK 3 adayı kabul etmemişti

12 Ekim’den önceki HSYK yaklaşık 3 bin hakim ve savcı arasından 3’ünü mesleğe kabul etmemişti. Bunlar intihar ederek yaşamına son veren Didem Yaylalı ile Tolga Onur ve Nebi Salgınkaya’ydı. Tolga Onur, telefon ve su faturasını geç ödediği için, Nebi Salgınkaya ise polisle tartıştığı için mesleğe kabul edilmemişti.



Onur ve Salgınkaya düzenleme Meclis’ten geçince yeniden HSYK’nın kapısını çalacak. Bakan Bozdağ’ın düzenlemenin tek bir kadın hakim adayını kapsadığı açıklamasının ardından bu adayın kim olduğu merak konusu oldu.