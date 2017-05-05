HSYK’dan yeni ihraçlar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 107 hâkim ve savcı meslekten men etti. İhraç edilen hâkim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alındıktan sonra salıverilen ve cemaatin "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkim de ihraç edilen arasında.

"Bu son ihraç"

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının ardından listeler üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Yılmaz, "107 hakim, savcı daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı. İtirazları da tamamladık." diye konuştu.

"2 tanesinde ByLock var"

Bu kişilerden 105'inin "itiraflar üzerine yapılan çalışmalar "sonucunda ihraç edildiğini aktaran Yılmaz, 2 hâkim ve savcının başkaları üzerine kayıtlı ancak kendilerinin kullandığı belirlenen telefonlarında örgütün haberleşme programı ByLock bulunduğunu öne sürdü.

4 bin 238 kişi ihraç edildi!

Son ihraçlarla 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında meslekten atılan hakim ve savcı sayısı 4 bin 238'e ulaştı.

İhraç edilen hakim ve savcıların listesi henüz yayınlanmadı.

2016’da 14 bin hâkim ve savcı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 12 Mayıs 2016’da yaptığı açıklamada toplam hâkim ve savcı sayısının 14 bin 661 olduğunu söylemişti.