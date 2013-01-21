HSYK'dan uyuşturucu sevkiyatına inceleme

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Van'ın Başkale ilçesinde ele geçirilip Ankara'ya analiz için gönderilen uyuşturucu madde numunelerinin sevkiyatıyla ilgili iddialara ilişkin, inceleme başlatıldığını bildirdi.

HSYK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen uyuşturucu maddelerle ilgili çıkan haberler hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

''Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının, Kurulumuza hitaben yazmış olduğu 11 Ocak 2013 tarihli yazı üzerine durumun açıklığa kavuşturulması amacıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi'nin 11 Ocak 2013 tarihli kararı ile inceleme başlatılmış olup, olaya ilişkin olarak Kurulumuza ulaşan ön inceleme raporu incelendiğinde, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının resmi yazısında belirtilen ağırlık ile Kırşehir'de yapılan incelemede ortaya çıkan ağırlık farkının, emanetlerin, Kırşehir'de ağzı mühürlü çuvallar, çuvallar içindeki torbalar, torbalar içindeki birkaç defa ayrı ayrı sarılmış poşetler, numunelerin emanet makbuzları ve ölçüm tutanakları ile birlikte tartılmasından kaynaklandığının bildirildiği görülmüştür.

Bu bakımdan halen incelemesi devam eden bir konuda, medya organlarının da gerekli titizliği göstermesi yasalarımızın ve gazeteci meslek etiği ilkelerinin bir gereği olup, Kurulumuzca soruşturma sonucundan ayrıca bilgi verilecektir.''