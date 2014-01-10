HSYK'dan sonra Yargıtay'a da mı neşter vurulacak?

Adalet Bakanlığı'nın ve AKP'nin, HSYK Yasası'nın ardından Yargıtay Yasası'nda da değişiklik yapmak için çalışmalara başladıkları iddia edildi. AKP kurmaylarının yaptıkları görüşmelerde, Anayasa referandumu sonra Yargıtay'a seçilen üyelerin büyük bölümünün Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğunun dile getirildiği de öne sürüldü.

Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Adalet Bakanlığı ve AKP'nin hukukçu kurmayları, Meclis tatile girmeden yüksek yargıya dönük düzenlemeleri yetiştirmeye çalışıyor. HSYK’nın ardından Yargıtay kanununda da değişiklik planlanıyor.



Yargıtay Yasası ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) değişiklikler için çalışmaların iki ayrı paket halinde sürdürüldüğü ifade edildi. Telefon dinlemelerle ilgili "keyfiliği" kaldıracak CMK değişikliğinin yanı sıra özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili de çalışma yapıldığı öne sürüldü.

TBMM’nin seçimler nedeniyle Şubat sonunda tatile gireceği için bu zamana kadar hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerden bir diğeri ise Yargıtay’la ilgili. AKP kurmayları, HSYK’nın ardından Yargıtay Kanunu’nda da değişiklik öngörüyor.



Kıdem şartı



İddiaya göre, AKP'liler yaptıkları toplantılarda, HSYK’nın yeniden yapılandırıldığı ve 2010 referandumuyla benimsenen Anayasa değişikliği sonrası Yargıtay’a seçilen 160 üyeninin büyük bölümünün “cemaate yakın” isimler olduğu, bu üyelerin yine büyük çoğunluğunun yaşları nedeniyle 15-20 yıl Yargıtay’da görev yapabilecek durumda oldukları ifade ettiler.

Yeni üyelerin blok oy kullanarak Yargıtay başkanlık ve başsavcı seçiminin yanı sıra Yargıtay ve Ceza Genel Kurulları’ndan çıkan kararlarda da etkili olmaya başladıkları belirtilen toplantılarda, bunun önüne geçilmesi için Genel Kurul’ların yapılarının yeniden şekillendirilmesi gerektiği de vurgulandı. İddiaya göre bu çerçevede, şu anda her daire başkan ve üyelerinin katılabildiği Genel Kurul’larda üyeliklerin sabitlenmesi, katılım için “kıdem süresi şartı” getirilmesi gibi formüllerin yanı sıra, yeni üyelerin tamamının sadece hukuk dairelerinde görevlendirilmesi alternatifi üzerinde de duruluyor.

