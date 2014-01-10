HSYK'dan savcı Öz'e izin çıkmadı

HSYK’dan yapılan açıklamada, Bakırköy Başsavcı Vekiliği'ne atanan Zekeriya Öz’ün basın açıklaması yapmasıyla ilgili, "Zekeriya Öz’ün açıklama yapma talebine izin verilmedi. Basına açıklama yapma yetkisi Başsavcıdadır. Zekeriya Öz’e cevap hakkı kullanmasının izne tabi olmadığı söylendi. Zekeriya Öz hakkında suç duyurusu yapılırsa konuya HSYK 3. Dairesi bakacak" denildi.

Dün akşam saatlerinde "HSYK'dan savcı Zekeriya Öz'e açıklama yapma izni çıktı." haberlerinin ardından Savcı Öz açıklama yapmıştı. İzinden sonra yaptığı açıklamada Başbakan tarafından kendisine 2 kişi gönderildiğini öne sürerek söz konusu kişilerin "Başbakan’dan özür dileyen bir mektup yaz" dediğini söylemişti.

Yazılı açıklama yapabilir

Habertürk'ün haberine göre Zekeriya Öz, Dubai tatili ve yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan 17 Aralık operasyonu ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirelere yanıt vermek için HSYK'dan basın açıklaması izni istedi. HSYK 1. Dairesi 'Soruşturmanın gizliliği ve basının bilgilendirilmesi' başlıklı 33 Nolu Genelge gereği Savcı Öz'e yazılı açıklama izni verdi. Cevap hakkı için Kurul'dan karar çıkmasına gerek olmadığını belirten HSYK, Öz'e verdiği yanıtta, "Cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu konuda kısıtlayıcı bir durum yok. Genel Kurul'dan bu yönde karar çıkmasına da gerek yok" dedi. Savcı Öz de bu izin üzerine önceki gün yazılı açıklamasını basınla paylaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Öz'ün açıklaması eleştirerek, HSYK'nın böyle bir açıklamaya izin verme yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Televizyona çıkamaz

Savcı Öz, açıklamanın ardından HSYK'ya bir kez daha başvurarak, bir televizyon programına çıkmak istediğini bildirdi. Ancak HSYK 1. Dairesi bu talebi reddeti. HSYK'nın ret kararında, adliyelerde basın sözcüleri ve Başsavcının dışında kimsenin basın önünde açıklama yapma yetkisi bulunmadığı bildirildi.