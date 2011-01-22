-HSYK'DAN ATAMA KARARNAMESİ ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) idari yargı hakimliği ile adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılıklarına atama yapılmasına ilişkin kararnamesi yayınlandı. İdari yargı hakimleri ile adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, çeşitli illerdeki vergi, idare, bölge idare mahkemeleri üyelikleri ile Danıştay tetkik hakimliği, cumhuriyet savcılıkları ile hakimliklere naklen atama yapıldı.