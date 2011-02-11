-HSYK'DAN ATAMA KARARLARI ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 3 Ocak 2011'de yapılan atamalardan üç idari yargı hakiminin ataması iptal edilerek bir başka yere atanmasına, bir idari yargı hakiminin atamasının iptal edilmesine ve bir idari yargı hakiminin Danıştay Tetkik Hakimliğine atanmasına karar verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Birinci Daire kararına göre, Van Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanan Engin Öztürk'ün ataması iptal edilerek, Sivas Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine naklen atandı. Özkan Artar'ın, Muğla İdare Mahkemesi üyeliğine ataması iptal edilerek, İstanbul İdare Mahkemesi üyeliğine naklen atandı. Yunus Eraslan'ın İstanbul Vergi Mahkemesi üyeliğine ataması iptal edilerek, Konya İdare Mahkemesi üyeliğine ataması yapıldı. Kırıkkale Vergi Mahkemesi üyesi Türker Karavaizoğlu'nun İstanbul Vergi Mahkemesi üyeliğine ataması iptal edildi. Danıştay Tetkik Hakimliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi üyesi Harun Coşkun naklen atandı.