HSYK'dan 17 Aralık savcılarına soruşturma izni

17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten savcılar Celal Kara, Muammer Akkaş, Zekeriya Öz ve 25 Aralık operasyonunda gözaltı kararı veren hakim Süleyman Karaçöl hakkında HSYK müfettişleri tarafından yapılan inceleme sona erdi. HSYK 3.Dairesi dört isimle ilgili incelemenin soruşturmaya dönüştürülmesi konusunda karar vermek için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Dairenin 7 üyesinden üçü ‘soruşturma izni verilmemesi’ konusunda görüş bildirirken, 4 üyenin “soruşturma izni verilmeli’ şeklindeki kanaatleriyle dört isme 4/3 oy çokluğu ile soruşturma başlatıldı.

Akkaş, Kara, Öz ve Karaçöl hakkında soruşturma açılmaması yönünde oy kullanan üyeler Ahmet Kaya, Bülent Çiçekli ve Resul Yıldırım olurken, soruşturma açılması yönünde görüş bildirenler arasında 17 Aralık sonrası adli kolluk yönetmeliği değişikliğine imza atan ve sürece dair uzun bir açıklama yayınlayan HSYK 3.Dairesi Başkanı Ahmet Hamsici, üyeler Ömer Köroğlu, Ahmet Karayiğit, Zeynep Kavlak oldu.

Dört isim savunmalarını yapacak

17 Aralık sonrasında Bolu’ya düz savcı olarak atanan Zekeriya Öz, Afyon’a atanan Celal Kara ve Tekirdağ atanan Muammer Akkaş ile yetkileri alınan hâkim Karaçöl hakkındaki soruşturma HSYK 2.Dairesi tarafından yürütülecek. Dört isme müfettiş raporlarında geçen hususlara ilişkin savunmalarını yapmaları için önümüzdeki günlerde HSYK’dan yazı gönderilecek. Savunmalar alındıktan ve bu isimlerin belirteceği tanıkların dinlenmesi, yeni delillerin incelenmesi neticesinde soruşturma tamamlanacak.

Dört isimle ilgili müfettiş incelemesinde medyada yer alan iddiaların yansıdığı, savcı Muammer Akkaş’ın 25 Aralık günü mahkeme aracılığıyla aldığı gözaltı kararının uygulanmaması üzerine yaptığı basın açıklaması, aynı dosya ile ilgili gözaltı kararı veren Özgürlük Hakimi Süleyman Karaçöl’ün dosyaları incelemeden bu kararı verdiği ayrıca yine dosyaları incelemeden bazı iş adamlarının mal varlıklarına tedbir uygulanması kararından dolayı soruşturulması istendi. Savcı Celal Kara ile ilgili ise, basına yansıyan iddialar müfettiş raporuna yansıdı. Söz konusu iddialar arasında Kara’nın bazı şüphelilerden Başbakanın ismini vermesi yönünde baskı yaptığı hususları da yer aldı.

Öz hakkında basına yansıyan iddialar soruşturulacak

Öte yandan, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Savcı Zekeriya Öz ile ilgili de Dubai seyahati ile ilgili Ali Ağaoğlu’nun açıklamaları, bunun yanı sıra Ağaoğlu’nun bir avukatının beyanları rapora yansıdı. Öte yandan basında yer alan ‘savcı iş takibinde’ başlıklı haberde yer alan savcı Öz’ün Fatih Belediye Başkanı ile bir otel yapımı için görüştüğü yönündeki haberlerinde araştırılması gerektiği ifade edildi.

İddiaların dosyaya yansıdığına dair somut delil bulunamadı

Kurulda yapılan görüşmelerde üyeler, savcının Dubai seyahatine Ağaoğlu tarafından gönderildiğine dair somut bir delil olmadığını, gerek Fatih Belediye Başkanının gerek de Ağaoğlu’nun soruşturmaların şüphelisi olduklarını ve Öz’ün bu ilişkileri soruşturma dosyasına bu kişilerin lehinde bir husus olarak yansıtmadığını belirterek, soruşturmaya gerek olmadığını savundular.

Müfettişe de inceleme başlatıldı

Öte yandan, savcılarla ilgili incelemeyi yapan HSYK Müfettişi Vedat Ali Tektaş’ın hazırladığı raporda, savcı Öz’ün mal varlığını araştırdığı öğrenildi. Kurulun Öz hakkında verdiği inceleme izninde mal varlığının araştırılması, hesaplarının incelenmesi gibi hususların yer almadığı belirtililerek, Tektaş’ın yetkilerini aştığı gerekçesiyle de Tektaş hakkında inceleme başlatıldı. Tektaş’ın yetkilerini aşması ile ilgili başlatılan incelemenin de HSYK’da görevli kıdemli bir müfettiş tarafından inceleneceği öğrenildi.

Tektaş daha önce Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürüten savcılar Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “evrakta sahtecilik” yapmak suçlamaları ile rapor hazırlamış, savcılar Yargıtay’da yargılandıkları davadan beraat etmişlerdi. Tektaş ismi Kayseri Şeker Fabrikası soruşturmasında da şüphelilere haklarında soruşturma olduğu yönündeki bilgileri verdiği iddiasıyla da gündeme gelmişti.