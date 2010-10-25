-HSYK'DA YENİ ÜYELERLE İLK TOPLANTI ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK üyeleriyle bugün yapılacak ilk toplantıda, başkanvekili seçilmesinin söz konusu olabileceğini söyledi. Bakan Ergin, HSKY toplantısına katılmak üzere, saat 14.10'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna geldi. Gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, bugün HSYK üyeleriyle ilk toplantıyı yapacaklarını söyledi. Ergin, gazetecilerin ''gündemin ne olacağına'' ilişkin sorusu üzerine, ''Toplantıda kurulun çalışma takvimi ve gündemi konuşulacak. Ayrıca Anayasamızın geçici maddesinde kayıt altına alınmış hükümlerin gereği olarak başkanvekili seçilmesi de söz konusu olabilecek'' dedi. Bir başka gazetecenin ''138 unvanlı hakim ve savcı ataması var, bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?'' şeklindeki sorusuna ise Ergin, bugün yapılacak ilk toplantıda üyelerle bunları konuşacakları yanıtını verdi. Daha sonra HSYK üyelerinin de gelmesiyle toplantıya geçildi.