HSYK'da kritik kararlar nasıl alındı, Bozdağ'a 'cemaat' için ne dendi?

Arzu Yıldız / Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 15 Ocak Çarşamba günü ilk kez katıldığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) toplantısında Fethullah Gülen cemaati, paralel yargı ve yargı düzenlemelerinde Avrupa Birliği'ne (AB) uyum konularının da tartışıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre bir HSYK üyesi Bozdağ'a, "Yıllardır yargıdaki paralel yapıyı neden bulamadınız? Kurul üyelerinden muhalif olanların birçoğu, sizin partinizden birçok isim bu 'paralel yapı' dediğiniz kurumların okullarında çocuklarını okutuyor" sözleriyle sitem etti. Bir üyenin de, Bozdağ'a, "2010 yılında anayasa referandumuyla yapılan HSYK değişikliği, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne uyum sürecini de etkilemişti. Bu değişiklikle, o dönem Türkiye ile müzakerelerde 23. Fasıl açılmıştı. Şimdi yapılmak istenen HSYK değişikliği Türkiye'nin yüzünü Avrupa'dan geri çevirdiğini gösteriyor" dediği kaydedildi.

Muhalif 5 kişiyle özel toplantı

Alınan bilgiye göre, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği sonrasında HSYK’nın 21 üyesinden 13’ünün imzasıyla yapılan "Anayasa'ya aykırılık" açıklamasında imzası olan 5 üye ile geçen hafta özel bir toplantı yapıldı. Toplantıda mevcut HSYK’nın yapısının değişikliği, 17 ve 25 Aralık tarihlerindeki operasyonlar ve sonrasında yaşanan süreç değerlendirildi. 5 kişiyle üst düzey isimler arasında yapılan toplantıda, atama ve terfilere bakan HSYK 1. Dairesi'nin üyelerinin değiştirilmesi halinde kurul yapısının aynı kalacağı dile getirildi. Alınan bilgiye göre, söz konusu 5 kişi bu teklifi kabul etti.

Oylama kanuna aykırı çıkışı

Adalet bakanı Bozdağ, ilk kez katıldığı toplantıda, gündemde bulunmayan daire üyelerinin değiştirilmesi için “Gündem dışı bir önerim olacak. Daire üyelerinin yeniden onaylanmasını öneriyorum” dedi.

Bakanın bu önerisine kurulun çoğunluğu olumlu yanıt verirken, bazı üyeler daire üyelerinin seçimi ve seçimden sonra nasıl değiştirileceğine ilişkin HSYK Kanunu'nun 8.maddesi hükümlerine işaret etti. Söz konusu düzenlemenin daire üyelerinin seçimden sonra yapılacak ilk genel kurulda yapılacak oylama ile 4 yıllık bir süre için belirlendiği hükmü hatırlatıldı. Söz konusu maddede daire üyelerinin yeniden seçilmesine karşı bir hükmü bulunmadığı ifade edilirken, her daire üyesinin görev süresinin dolayısıyla 4 yıl olduğu, bu nedenle yapılmak istenen oylamanın Anayasa'ya aykırı olduğu savunuldu. Ancak karşı görüşe rağmen çoğunluk tüm daire üyelerinin yeniden oylanmasını istedi.

Yapılan gizli oylamada, tüm daire üyeleri yerinde kalırken, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin "Anayasa'ya aykırı olduğu" açıklamasına muhalif kalan Halil Koç ve Rasim Aytin 1. Daire'ye atandı. Tüm üyelerin yeniden oylanmasının yanı sıra daire başkanları için oylama yapılmadı.

Bakana 'paralel yargı' eleştirisi

Bakan Bozdağ katıldığı ilk toplantıda dile getirdiği "yargıda paralel yapı" iddialarına da bazı kurul üyeleri tepki gösterdi. Alınan bilgiye göre, üyelerden bazıları Bozdağ’a şunları söyledi:

“Yargıda paralel bir yapıdan bahsediyorsunuz. 11 yıldır bu yargının başında biz yokuz. Kurul 2010 yılında yapılan referandumdan bu yana görevde, 3,5 yıldır biz bu yargının başındayız. Ancak siz 11 yıllık sürenizin 3,5 yılını düşersek 8 yıl boyunca bulamadığınız paralel yapıyı şimdi mi gündeme getiriyorsunuz? Kurul üyelerinden mulalif olanların birçoğu, sizin partinizden birçok isim bu 'paralel yapı' dediğiniz ve yaftaladığınız kurumların okullarında çocuklarını okutuyor. Amerika’ya bugüne kadar kurul üyeleri gitmedi, sizler görüşmeler yaptınız. Bu söylemler yargıya zarar veriyor.”

Yolsuzluk ve El Kaide operasyonlarının savcıları gitti

Alınan bilgiye göre, HSYK Genel Kurulu'nda yapılan toplantıda kritik davalara bakan savcıların görev yerinin değiştirilmesi de gündeme geldi. Oylamadan bir gün sonra, bugün (16 Ocak 2014) hazırlanan ve İstanbul’da önemli soruşturmaları yürüten savcılar Fikret Seçen, Ercan Şafak, Cihan Kansız, Oktay Erdoğan, Başsavcı Turan Çolakkadı, Adnan Çimen , Akif Özgün, Muammer Akkaş, Hatay’da devlet sırrı gerekçesiyle MİT elemanları tarafından aranmasına izin verilmeyen TIR'ı durduran savcı Özcan Şişman, Van’da El Kaide operasyonu düzenleyen savcı Mustafa Alper ve hâkim Hatıran Alper, İzmir’de liman operasyonunu yapan Başsavcıvekili Ali Haydar, Sakarya’da gizli bir yolsuzluk soruşturması yürüten ve kamuoyuna yansımayan dosyanın başındaki Sakarya Başsavcısı Orhan Usta, Kayseri’de El kaide operasyonun talimatını düzenleyen Bülent Bingöl’ün yerleri değiştirildi. Yargıda görev yeri değişikliğinin devam edeceği öğrenildi.

Yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir listenin Adalet Bakanlığı'nca önceden hazırlandığı, yeni kararnamelerin peşpeşe geleceği belirtildi.

HSYK toplantısında, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin "Anayasa'ya aykırı" olduğu açıklamasında imzası olan kurul üyeleri hakkında valiliklere, İçişleri Bakanlığı'na ve adliyelere "bunlar cemaatçi" iddiasıyla gönderilen imzasız ihbar mektuplarının da gündeme getirildiği öğrenildi.

'Öz’ü Yargıtay’a atamalıydınız' itirazı

HSYK kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Aralık operasyonunun başındaki Başsavcıvekili Zekeriya Öz’ün HSYK 1. Dairesi tarafından geçici görevlendirmeyle Bakırköy’e atanmasına itirazların da kurul içinde dillendirildiği belirtildi. Kurulun daire başkanlarının ve üst düzey isimlerin Öz’e ilişkin olarak “Bu savcıyı Yargıtay’a atamanız daha doğru olurdu. Bakırköy’de de benzer soruşturmalar yapabilir. Yargıtay’da daha pasif olurdu” dendiği ileri sürüldü.

Öz’ün geçici görevlendirmeye yaptığı itirazın değerlendirilmesinden sonra yeni bir kararname ile görev yerinin netleşeceği bildirildi.

Öz’ün yanı sıra bugün Bakan Bozdağ'ın haklarında soruşturma izni verdiği savcı Celal Kara’nın yine ek bir kararname ile başka bir yerde görevlendirilmesinin de gündemde olduğu öğrenildi.

İstanbul'a yeni başsavcı

HSYK kulislerinde, Bölge Adliye Mahkemesi'ne atanan Turan Çolakkadı'dan boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Hadi Sadioğlu’nun eski Refah Partili bakanlardan olan ve AKP’nin isim babası olduğu belirtilen İsmail Kahraman için Mayıs 2012’de İmam Hatipliler tarafından düzenlenen vefa gecesine katıldığı iddiası da konuşuluyor.

Çolakkadı ile başsavcıvekilleri arasında gerginlik

Turan Çolakkadı’nın, 17 Aralık operasyonuyla ilgili olarak HSYK’nın bazı üst düzey isimlerine “Dosya dolu, yapılacak bir şey yok” dediği de HSYK kulislerinde dile getirilen iddialar arasında. Çolakkadı'nın 25 Aralık operasyonunu başlatmak isterken dosyadan el çektirilen Muammer Akkaş’ın açıklamasından sonra “operasyonlardan haberdar olmadığı” yönündeki açıklamasından ardından başsavcıvekilleri ile küskünlük yaşadığı da öne sürüldü. Çolakkadı’nın, başsavcı vekilleri Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Fikret Seçen’e giderek “Zor durumda kaldım, açıklama yapmaya mecburdum” diyerek durumunu izah etmeye çalıştığı iddia edildi. Başsavcıv ekillerinin ise Çolakkadı’nın görüşme talebine “operasyonlardan haberdardınız” gerekçesini dile getirerek olumlu yanıt vermedikleri kaydedildi.