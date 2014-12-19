HSYK'da kararname krizi; yeni atamalarla 'tarafsızlık' ilkesi çiğnenmiştir

12 Ekim'de yapılan seçimler sonrası HSYK, 2-3 haftada bir yeni kararname çıkarmaya devam ediyor. Son olarak 200 civarında hâkim için kararname hazırlayan HSYK, bugün de Yargıtay'da savcı ve tetkik hâkimi olarak görev yapan 66 kişi için kararname hazırladı. Bu kararnameye hâkim ve savcılar adalet.org’da tepki gösterdi.

Kararnameyle ilgili bazı yorumlar şöyle:

V.Y.

Son yasa değişikliği ile Yargıtay tetkik hakimlerinin ve savcılarının atanması yetkisi doğrudan HSYK'ya verildi.

HSYK da bu yetkisini yangından mal kaçırır hızında hemen kullandı. Talepleri olmadığı halde ve gerekçe belirtilmeden Yargıtay tetkik hakimlerinin ve savcılarının atamaları yapıldı.

Yargıtay Başkanı tarafından idari görevlere atanan Yargıtay Genel Sekreter Yardımcılarının tamamı taşraya atandı.

Daha öncede Hazirandaki kanun değişikliği ile görevleri sona ermiş ancak Yargıtay Başkanı tarafından yeniden atanmışlardı.

O zaman da yürütme bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Yeni HSYK, bu atamaları ile yürütmeyi baya memnun etmiştir. Yürütmeyle uyumlu yeni HSYK'nın bugüne kadar yaptıkları icraatlarından kimin memnuniyetinin esas alındığını da böylece görmüş olduk.

M.T.

Talepleri olmadan, tercih hakkı verilmeden ve birçoğu bulundukları göreve atanalı 1 yılı geçmemişken kışın ortasında yapılan atamalara hayırlı olsun diyemiyorum.

B.A.

Yasaların hemen hüküm ve sonuç doğurduğu "Yeni Türkiye" hakim ve savcıların atamalarında talep almayı bırakın olağan kararname döneminin bile beklenmediği bir süreç yaşıyoruz... Etik diye yola çıkanların ettikleri bir yere sığmıyor...Ama mesele "yürütme" pardon "vatansa" herşey meşrudur...Bu kararnameyi etik fedailerine ithaf ediyorum...

Ş.K.

HSYK gerek Yüksek Mahkeme üyeliklerine seçimle gerekse bu atama kararnamesi ile "doğru ve tarafsız görev yapamayacağı" kanaati uyandırmıştır. Lafı evelemeye gevelemeye gerek yok. Mevcut HSYK Genel sekreterinin bacanağı ve daha bir çok akraba üyeliğe seçiliyor. Bir önceki HSYK Genel sekreteri Sürgün ediliyor.

Dündar Örsdemir Diyarbakır CMK 250 de Mahkeme başkanı olarak Hizbullah ve PKK davalarına baktı. Mahkumiyet verdi. Şimdi Sürgün ...

Kimsenin sesi çıkmıyor... Neden? "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" ve "oh olsun çünkü onlar paralel" diye düşünüyor olabilirler.

Bu açıkça bir "AYRIMCILIK" tır. Bunu salt hukukçu refleksi ile ifade ediyorum. Haklarında hiçbir inceleme ve soruşturma olmadığı halde Anayasal hâkimlik teminatına yoğun bir şekilde aykırı biçimde yerleri değiştiriliyor.

'Kimsenin sesi çıkmıyor'

Beni paralel, Alevi, ülkücü, Hakyolcu, Menzilci enterese etmiyor. Yapılan doğru mu yanlış mı ben ona bakarım...

Daha çok şey yazabilirim ama hukukçu edebim müsade etmiyor.

Müfettişliğin faydalarından biri de Teşkilatı'n çoğunu tanımam....

Ileride gerekirse açıklarım. Üye Seçilen bir meslektaşın zamanında nasıl bir şeyle itham edildiğini anlatsam iğrenirsiniz...

C.K.

Kararname kapsamındaki meslektaşlarımız tayin talepleri olmadan kararname kapsamına alınmışlarsa, coğrafi yer teminatımızın sadece kağıt üstünde bulunduğunun bir göstergesidir.

İdari görevlerden almaları haklı görmemekle birlikte anlamaktayım fakat bir Yargıtay tetkik hakiminin talebi olmadan, üstelik de kararname dönemi dışında başka bir yere veya göreve tayin edilmesini gerçekten anlayamamaktayım.

S.M.

Şakacı HSYK...

E.G.

Şimdi sıra kimde acaba. Muhalif görülen Yargıtay tetkik hakimlerinde mi?

Yoksa YBP'ye çalışmayan reislerde ve komisyon başkanların da mı?

Yoksa YBP'ye çalışmayan başsavcılarda mı?

Yoksa YBP'ye istenilen gibi çalışmayan ve bu anlamda birilerini tam tatmnin etmeyen reis ve başsavcılarda mı?

Yoksa YBP'ye oy vermeyen yaklaşık beşbin kişi demi?

Yoksa sırasıyla hepsin de mi?

A. Ç.

Anlaşılan seçimlerde destek verdiği halde yargıtay üyesi yapılamayanlar teselli ikramiyesi olarak yargıtay savcısı yapılacak. Bunun içinde kadro boşaltmak lazım.

Ş. K:

Haklarında gerek Yargıtay üyeliğine seçim, gerekse taşraya tayin edilerek tasarruf yapılan meslektaşların pekçoğuu tanırım.

Her türlü önyargıdan ayrık ifade ediyorum. Aktif bir şekilde adliyelerdeki işlerini savsaklama pahasına YBP için seçim çalışmalarında görev alanlar dışında üyeliklere hiç kimse Layık görülmemiştir,

Bağımsızlara veya Yarsava destek veren hiç kimse üye seçilememiştir. Aralarında 1 tane liyakatli yokmuydu.

Ama bizim meslektaşlar maalesef "neme lazım" cılığı tercih eder...

E. Ö:

Etik buysa, bu etik yerin dibindeki etiktir.

Resmen öc alınıyor.

Yasalar milletin menfaati için çıkar,çıktığı gün öc almak amaçlı, talep olmadan kış ortasında, böyle şeyler, olmamalıdır.

Yakınanlar, kesinlikle daha daha çok, can yakmaya başladılar.

Siyasi iradenin rüzgarına kapılmak, dünde, bugünde , yarında, fayda vermedi,vermiyor,vermeyecek.