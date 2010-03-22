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HSYK: Yürütmenin yargıya karşı yer tutma harekâtı

Özbek, değişiklik paketini "Yürütmenin yargıya karşı yer tutma harekatı" olarak değerlendirdi.

22 Mart 2010 02:00

T24- Anayasa'da 23 madde üzerinde değişiklik öngören AKP taslağına ilişkin ilk tepki HSYK Başkanvekili Kadir Özbek'ten geldi. Özbek, değişiklik paketini "Yürütmenin yargıya karşı yer tutma harekâtı" olarak değerlendirdi. 

 

Paketle ilgili haberleri televizyondan izlediklerini, metni inceleme imkanı bulamadıklarını belirten Kadir Özbek, şöyle konuştu:

''Yüksek yargı organları başkanlarının daha önce ifade ettikleri hususlar konuyla ilgili soruların yanıtlarını da içermektedir. Önemli olan bunun niye yapıldığı, neden yapılmak istendiği ve yapılış biçimidir. Niye yapıldığı  meselesinden bakılırsa bunun, yürütmenin yargıda yer tutma amacını taşıdığı görülmektedir.

Nasıl yapıldığı meselesinden bakarsak da demokratikleşme ve Avrupa Birliği beklentileri düşünüldüğünde ana unsurun uzlaşma olması gerekirken bunun mevcut olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla anayasaların en önemli unsuru olan uzlaşma ve bunun sonucunda kalıcılık unsurlarının eksik olduğu görülmektedir. Bunun şimdi ve gelecekte doğuracağı sakıncalar çok büyüktür.''

HSYK'ya yeni seçilecek üyelerle ilgili düzenlemeleri de eleştiren Özbek, kurula seçilecek gruplar, kişiler ve sayılara ilişkin düzenlemelerin bir takım pazarlık unsurları taşıdığı izlenimi edindiklerini vurguladı. Özbek, ''Seçilecek gruplar arasından da bir takım meslek gruplarına adeta 'sus payı' şeklinde düzenlemelerin mevcut olduğunu düşünüyorum'' dedi.


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