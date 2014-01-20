'HSYK yasası önüme gelsin, ne yapacağımı görürsünüz'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK düzenlemesiyle ilgili bir soru üzerine ''Yasanın nasıl çıkacağına bakmak lazım, Genel Kurul'da değişiklikler olabilir. Yasa çıktığında ne yapacağımı görürsünüz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuk Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili’yi Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşıladı.

İkili, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gül basın toplantısında gazetecilerin sorularına da cevap verdi.

Gül şunları söyledi:

'Yasa çıksın o zaman ne yapacağımı görürsünüz'

"Geçen haftaki çabalarımı biliyorsunuz ben bir anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi için uğraştım.

Buradaki esas amaç yargı çerçevesinde tartıştığımız bir konunun anayasa ile halledilmesi değil aynı zamanda iktidar ve muhalefetin işbirliği ile bir sıkıntının halledilmesi olacaktı. Maalesef gerçekleşmedi.

Tasanın nasıl çıkacağına bakmak lazım. Genel Kurul’da değiştirilebilecek şeyler olabilir. Önce bir çıksın bakalım. Önce bir yasa çıksın o zaman ne yapacağımı görürsünüz.

Hilmioğlu dosyasının bir an önce önüme gelmesi gerekiyor

İşleri yaşta ve ayrıca bir de rahatsız olan bazı gerek mahkum gerekse yargılananlar var. Bunlara hep insani olarak bakıyorum. Bunlardan birisi de sayın eski rektördür.

Gerek hasta olanların gerekse yaşları çok ilerlemiş olanların dosyalarının bir an önce önüme gelmesini arzu ediyorum ki ben de o zaman üstüme düşeni yapabileyim. Bu konuların hızlandırılması ve çalışmaların daha titiz yapılmasıyla ilgili talimatlarım oldu."