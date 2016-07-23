HSYK üyesi Kerim Tosun ile 17 hâkim ve savcı tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) üyeliğini düşürdüğü Kerim Tosun ile birlikte 17 hâkim ve savcı daha tutuklandı.

Başlatılan operasyonlar kapsamında aralarında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri Alparslan Altan, Erdal Tercan, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık ile Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin de aralarında bulunduğu 113 hâkim, savcı ve yüksek yargı üyesi tutuklanmıştı.

2 bin 745 hâkim açığa alınmıştı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar vermişti. HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hâkimi açığa almıştı.