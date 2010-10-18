-HSYK ÜYELİK SEÇİMİNİN GEÇİCİ SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) HSYK Üyeliği Seçimi geçici sonuçlarını açıkladı. YSK'nın internet sitesinde yer alan sonuçlara göre, adli yargı hakim ve savcıları arasında yapılan seçimlerde, 140 sandıkta 10 bin 222 seçmen oy kullandı, 167 oy geçersiz sayıldı. Adli Yargı seçimlerinde, İbrahim Okur 6 bin 401, Teoman Gökçe 6 bin 68, Ömer Köroğlu 5 bin 833, Nesibe Özer 5 bin 822, Hüseyin Serter 5 bin 770, Ahmet Kaya 5 bin 679, İsmail Aydın 5 bin 186, Harun Kodalak 4 bin 871, Celal Avar 4 bin 725, Hayrettin Türe 4 bin 570 ve Ali Öztürk 4 bin 542 oy aldı. İdari yargı hakim ve savcıları arasında yapılan seçimde ise 31 sandıkta, bin 265 oy kullanıldı, 4 oy geçersiz sayıldı. İdari yargı seçimlerinde, Ahmet Berberoğlu 870, Birol Erdem 852, Resül Yıldırım 821, Halil Koç 652 ve İbrahim Topuz 561 oy aldı.