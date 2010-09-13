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Politika

''HSYK ÜYE SEÇİMLERİNDE RESMEN ADAY OLACAĞIM'' İZMİR (A.A)

13 Eylül 2010 17:44

-''HSYK ÜYE SEÇİMLERİNDE RESMEN ADAY OLACAĞIM'' İZMİR (A.A) - 13.09.2010 - Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Atay, anayasa değişikliği paketinin dünkü halk oylamasında kabul edilmesinin ardından, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine aday olacağını bildirdi. Atay, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylaması sonucunun resmi gazetede yayımlanmasıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni anayasa hükümlerinin yürürlüğe gireceğini ve hükümlerin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 5 gün içinde YSK'nın, HSYK üye seçim takvimini açıklayacağını ifade etti. HSYK seçim takvimi başladığı tarihten itibaren üyeliğe aday hakim ve savcıların propaganda yapmaları ve açıklamada bulunmalarının yasak olacağını anlatan Atay, ''HSYK üye seçimlerinde resmen aday olacağım. Seçildiğim takdirde HSYK'daki işlem ve eylemlerimde adaletli, gerekçeli ve şeffaflık prensiplerine uygun olarak hizmet edeceğim'' dedi.

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