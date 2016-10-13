HSYK, TSK ve MEB'de yeni ihraçlar!

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 184 hâkim ve savcıyı daha açığa aldı. 109 askeri hâkim 'FETÖ' soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 400 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

ByLock nedir?

HSYK, 'ByLock'tan ihraç etti

HSYK Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta geçici olarak meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcıların durumunu görüştü.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin HSYK Genel Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, 183 hâkim ve savcıyı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

Darbe girişimi ihraç edilen yargı üyesi kişi sayısı 3 bin 640 oldu.

TSK 109 askeri hâkimi ihraç etti

109 askeri hâkim 'FETÖ' soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın başkanlığında toplanan Askeri Hakimler Komisyonu aldığı kararla, 109 askeri hâkim subayın meslekten çıkarılarak Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişiklerinin kesildiği bildirildi.

Meslekten çıkarılan askeri hâkimler arasında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hava Kuvvetleri adli müşaviri Bedrettin Özgür de var.

15 Temmuz darbe girişiminde 468 olan askeri hâkim subay sayısı son ihraçlarla birlikte 209 oldu. 10 askeri hâkim hakkında soruşturma sürüyor.

MEB'de 2 bin 400 öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 400 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlık tarafından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 2 bin 400 öğretmen açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha önce 28 bin öğretmen 'FETÖ' kapsamında ihraç edilmişti.

‘FETÖ'den açığa alındığı halde inceleme soruşturmaları devam eden 9.000 civarında öğretmen bulunuyordu.

‘FETÖ'den hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 40.000'i buldu.

"ByLock en güçlü delil"

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Gülen cemaatine yakın kişilerin kullandığı öne sürülen ByLock isimli uygulama için “Bizim en güçlü delilimiz. Bylock'un örgüt elemanları dışında başkaları tarafından kullanılabilen bir program olmadığı net. Bylock kullandığı belirlenenler arasında, Danıştay, Yargıtay üyeleri de var, eski HSYK üyesi de var” diye konuşmuştu.