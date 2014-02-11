HSYK tasarısı yeniden TBMM'ye geliyor

AKP, anayasa uzlaşması için rafa kaldırılan HSYK paketini yasa teklifi olarak yeniden TBMM gündemine getiriyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HSYK teklifini geri çekmelerinin söz konusu olmadığını belirterek, “Adalet Akademisi ile ilgili 22 maddeyi Genel Kurul’dan geçirmekte kararlıyız, geçireceğiz. Onun dışındaki birkaç maddeyi donduracağız” demişti.

Ancak HSYK düzenlemesinin anayasa düzenlemesi ile değiştirilmesiyle ilgili ümitlerin azalması üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 52 maddelik HSYK paketini eski haliyle TBMM’ye sunulması için talimat verdiği öğrenildi.

‘Aynı anda hasta olmuşlar’

Başbakan Erdoğan, bugünkü grup toplantısında HSYK’nın yapısını eleştirerek, “Şu anda HSYK’da Genel Kurul toplanamıyor. Çarşamba toplanamadı, başkan olarak Bakan bey davet etti, dün de toplanamadılar. Aynı anda hasta olmuşlar. Kimisi izin, kimisi rapor almak suretiyle adım atıyorlar. Bunlar devleti çalıştırmamanın adımlarıdır. Bu nasıl anlayıştır ya.

Hani dürüsttünüz siz, tezgahı bu şekilde çalıştırıyorlar. HSYK’ya siz bunun için mi seçildiniz? Şimdi soruyorum, HSYK’nın yasalaşma noktasında çıkmasını engelleyenlere sesleniyorum. Siz bunu engellediniz, bunu çalıştırıyorsunuz. Siz paralel yapıyla müşterek hareket ediyorsunuz ey CHP ey MHP. Ha iş olacağına varacak. Adımlar atılacak, gereği yapılacak. Onlar o şekilde mücadele ediyorsa, biz de adil olan netice hukuk içerisinde neyse bunu çözmeye çalışacağız” demişti.