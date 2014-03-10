HSYK, tahliye taleplerini reddeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı

HSYK 3. Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 5 yıl tutukluluk süresini doldurmuş Ergenekon sanıklarının tahliye taleplerini "Özel Yetkili Mahkemelerin TBMM tarafından kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı oldu” gerekçesiyle reddetmesi üzerine inceleme başlattı.

HSYK, 13. Ceza Mahkemesinin bu kararının ardından yaptığı açıklamada "Mahkeme kurma ve kapatma yetkisi TBMM'nindir. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin yasa Cumhurbaşkanının da onayından geçerek yürürlüğe girmiştir. Artık 13. Ağır ceza mahkemesi diye bir mahkeme kalmamıştır. Sanıkların tahliyeleri konusu, kovuşturmaya ilişkin bir işlemdir. Bu mahkemenin de böyle bir işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kararı geçersizdir. Bir Mahkeme bir kanunun iptalini isteyemez. Kanun iptal isteme yetkisi milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı'na aittir." ifadesini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konu ile ilgili “Burada görevli hakim ve savcıların görevleri sona ermiştir. Karar verme yetkileri yoktur. HSYK'yı göreve çağırıyorum" açıklamasında bulunmuştu.