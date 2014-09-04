HSYK seçimleri öncesinde Davutoğlu'na kritik ziyaret

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu 12 Ekim’de yapılacak HSYK seçimleri öncesinde Yargıda Birlik Platformu üyeleri ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında platform adına açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden, yargı mensuplarının sorunlarının dile getirildiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Rıza Özel’in haberine göre, Özden bir soru üzerine paralel yapılanma konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Özden özetle şunları söyledi:

Talepleri ilettik

“Başbakan’ın Yargıyı birinci planda değerlendirdiğini gördük. Yurdun 16 bölgesinde toplantı yaptık, hakim ve savcılarla istişarelerde bulunduk. İlk etapta giderilmesi gereken sorunlar vardı. Taleplerini başbakanlığa ve adalet bakanlığına ileteceğimiz, çözüm üreteceğimiz konusunda söz vermiştik, bu sözü yerine getirdik. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte taleplerimizi değerlendirdiler.

Disiplin affı gündemde

Hakim ve savcı arkadaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi talebimizi söyledik. Geçmiş dönemde hakim ve savcı arkadaşlarımıza yönelik olarak yapılmış haksız soruşturmalar vardı ve bir çok meslektaşımız mağdur edilmişti. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için disiplin affı çok önemliydi. Bu disiplin affı olayı gündeme getirildi. Bu konuda da gereğinin yapılması için gerekli talimatları verdiler. İdari yargıda hukukçu olan ve hukukçu olmayan arkadaşlarımız var. Hakim ve savcılık yapan mesleğini icra ederken diğer arkadaşlarımızın haklarına halel getirmemek kaydıyla, bu arkadaşlarımızın hukuk fakültesini mesleklerini yaparken tamamlama, fakültelere sınavsız girmeleri olanağı sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunacaklar. Genç arkadaşlarımız askerlik durumu konusunda ciddi sıkıntı çekiyor. Arkadaşlarımızın askerlik görevini, adli tatil döneminde kısa dönem olarak yapmaları kalan askerlik sürelerini de meslekte tamamlama hususunda taleplerimiz oldu. Bu konuya da olumlu baktılar.”