-HSYK KANUNU TASARI ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 11.11.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu Tasarısı TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Komisyon toplantısında görüşmelerine dün başlanan HSYK Kanunu Tasarısı ele alındı. Görüşmeler sırasında, tasarının ''Hakkında Meslekten Çıkarma Kararı Verilmiş Olanların Durumu'' başlıklı maddesiyle ilgili tartışma yaşandı. Tasarının geçici üçüncü maddesine göre, meslekten çıkarma kararı verilmiş olanların başvurusu halinde Genel Kurulun başvurunun kabulüne ya da reddine karar verebileceğini belirten MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, bu düzenlemenin ''Ferhat Sarıkaya ile ilgili gündeme geldiğini'' söyledi. Yalçın, ''Kurul göreve tekrar alsa ayrı dert almasa ayrı dert... Bunun doğuracağı riskleri almaya değer mi? Kurula güven zafiyeti varken bu düzenleme siyasi polemiklere yol açacaktır'' dedi. Yalçın, HSYK'nın bu dosyaya yeniden bakmasıyla ''HSYK'nın geçmişteki kararlarının gayri meşru sayılacağını'' öne sürdü. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, düzenlemenin, ''Anayasa değişikliği kapsamını aştığını, af niteliğinde olduğunu'' savundu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ise bu düzenlemenin ''masumane olmadığını ve toplumdan kaçırıldığını'' iddia etti. Ünlütepe, ''Amaç belli Ferhat Sarıkaya. HSYK yargı organı haline getiriliyor. Başvuru merci kurul değil yargı organı olmalıdır'' dedi. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, düzenlemenin kişiye özel olmadığını söyledi. AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, ihraç edilenlerin AİHM'e yaptığı başvurular sonucunda Türkiye'nin tazminat ödemeye mahkum edildiğini kaydetti. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Kenan Özdemir'in verdiği bilgiye göre, 1982 yılından bu yana 96 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.