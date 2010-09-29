-HSYK İÇİN İLK GÜN 80 KİŞİ BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adli ve idari yargı hakim ve savcıların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için yapılacak seçime adaylık başvuruları bugün başladı. Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), adaylık başvurularının başladığı ilk gün yaklaşık 80 hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylık başvurusunda bulundu. Hakim ve savcılar, sabah saatlerinden itibaren adaylık için başvuru belgelerini YSK'ya getirdi. Bazı adaylar, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adaylık başvurusunda bulunan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Metin Yandırmaz, HSYK'nın yeni yapısında kürsü hakimlerine ve Cumhuriyet savcılarına söz sahibi olması için adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti. Herhangi bir yargı derneğine bağlı olmadan, bağımsız bir şekilde adaylık başvurusunda bulunduğunu kaydeden Yandırmaz, meslektaşlarından destek beklediğini söyledi. Demokrat Yargı Derneğinin desteklediği adaylar Kazan Hakimi Kemal Şahin, Ankara Cumhuriyet Savcısı İsmail Yalçın, İzmir Hakimi Mustafa Kurtaran, Diyarbakır Hakimi Faruk Özsu, Konya Hakimi Mehmet Taştan ve Ankara İdare Mahkemesi Hakimi Cafer Ergen adaylık başvurusunda bulundu. YSK'dan saat 17.00'da ayrılan Demokrat Yargı Derneği üyesi hakim ve savcılar çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Kazan Hakimi Kemal Şahin, Parlamento'nun HSYK'nın demokratikleşmesi için çok önemli bir adım attığını belirtti. YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre adaylık başvurusunu yaptıklarını kaydeden Şahin, adaylık başvurusunun 2,5-3 saatte tamamlanmasını eleştirdi. Şahin, ''Parlamento'nun YSK'nın yapısını da demokratikleştirilmesi, insancıllaştırılması yönünde de bir adım atması'' gerektiğini öne sürdü. Yeni HSYK'nın oluşum sürecinde kürsü hakim ve savcılara 10 kişilik kontenjan tanındığını anımsatan Şahin, bunun meslek içi meşruiyetin sağlanması, yargıdaki hiyerarşinin sona erdirilmesi yönünden çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, adaylık başvuruları 1 Ekim Cuma günü sona erecek. Kurul, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde başvuruları inceleyerek, aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyecek ve belirlenen adaylar 3 Ekim 2010 Pazar günü YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasında ilan edilecek. Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden iki gün içinde aday listesine itiraz edebilecek. YSK, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün içinde itirazları inceleyerek sonuçlandıracak ve kesin aday listesini ''www.ysk.gov.tr'' adresinden 7 Ekim 2010 Perşembe günü ilan edecek.