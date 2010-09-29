-HSYK İÇİN ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adli ve idari yargı hakim ve savcıların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için yapılacak seçime adaylık başvuruları başladı. YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, adaylık başvuruları 1 Ekim Cuma günü sona erecek. Kurul, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde adayların başvurularını inceleyerek, aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyecek ve belirlenen adaylar 3 Ekim 2010 Pazar günü YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasında ilan edilecek. Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden iki gün içinde aday listesine itiraz edebilecek. YSK, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün içinde itirazları inceleyerek sonuçlandıracak ve kesin aday listesini ''www.ysk.gov.tr'' adresinden 7 Ekim 2010 Perşembe günü ilan edecek. YSK'ya ilk adaylık başvurusu, sabah saatlerinde Menemen Hakimi Ali Atay, Ankara Cumhuriyet Savcısı Bilal Gündüz ve İdari Hakim İrfan Cer tarafından yapıldı. -SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ- 8 Ekim Cuma : Adli ve idari yargı hakim ve savcı seçmen listeleri askıdan indirilecek, seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü. Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve YSK web sitesinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanmasına başlanacak. 9 Ekim Cumartesi : Seçmen listelerine yapılacak itirazların il seçim kurulunca incelenmesine başlanacak. Oy pusulalarının basımına ve il seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak. 10 Ekim Pazar : Seçmen listesine yapılacak itirazların incelenmesinin son günü, seçmen listeleri il seçim kurullarınca kesinleştirilecek. 11 Ekim Pazartesi : Adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı sandık kurulları oluşturulacak. 12 Ekim Salı : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanılacak. 17 Ekim Pazar : Oy verme işlemi yapılacak.