HSYK: Hiç kimseden özür dilemeyiz

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Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ''HSYK'da 2010 yılında yapılan değişiklikler, yeni HSYK'da yargının etkinliği'' konulu konferansa katıldı.Konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nu ziyaret eden Okur, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile süren ''özür dileme'' tartışmasının hatırlatılması üzerine Okur, ''Bu konuda yorum yapmak istemiyorum, siyasilerle polemiğe girme gibi bir niyetim yok. Zaten her şey Türk milletinin gözünün önünde cereyan ediyor'' dedi.Onuruyla şerefiyle görevini yapan hakim ve savcılara hakaret edilmesini kabul edemeyeceklerini vurgulayan İbrahim Okur, hakaret yapıldığı gerekçesiyle özür dilenmesini istediklerini hatırlattı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavırlarını milletin idrakine bıraktıklarını ifade eden Okur, ''Özür dilenmesi konusunda ısrar edilecek mi?'' sorusuna, ''Milletimiz gereken değerlendirmeyi yapacaktır'' yanıtını verdi.Hakim ve savcıların görevlerini layıkıyla yaptıklarını dile getiren Okur, ''Siz özür dileyecek misiniz?'' sorusuna ise ''Görevimizi onurumuzla, şerefimizle yapıyoruz. Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz'' dedi.