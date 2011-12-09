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Politika

HSYK: Hiç kimseden özür dilemeyiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ''HSYK benden ve adalet isteyen herkesten özür dilemelidir''...

09 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ''HSYK benden ve adalet isteyen herkesten özür dilemelidir'' sözlerine HSYK’dan yanıt geldi. HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, ''Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz'' dedi.  

'Kılıçdaroğlu'nun HSYK yönelttiği sorular ve özür talebi' için tıklayın

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ''HSYK'da 2010 yılında yapılan değişiklikler, yeni HSYK'da yargının etkinliği'' konulu konferansa katıldı. 

Konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nu ziyaret eden Okur, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile süren ''özür dileme'' tartışmasının hatırlatılması üzerine Okur, ''Bu konuda yorum yapmak istemiyorum, siyasilerle polemiğe girme gibi bir niyetim yok. Zaten her şey Türk milletinin gözünün önünde cereyan ediyor'' dedi.  

HSYK: Hiç kimseden özür dilemeyiz

Onuruyla şerefiyle görevini yapan hakim ve savcılara hakaret edilmesini kabul edemeyeceklerini vurgulayan İbrahim Okur, hakaret yapıldığı gerekçesiyle özür dilenmesini istediklerini hatırlattı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavırlarını milletin idrakine bıraktıklarını ifade eden Okur, ''Özür dilenmesi konusunda ısrar edilecek mi?'' sorusuna, ''Milletimiz gereken değerlendirmeyi yapacaktır'' yanıtını verdi.

Hakim ve savcıların görevlerini layıkıyla yaptıklarını dile getiren Okur, ''Siz özür dileyecek misiniz?'' sorusuna ise ''Görevimizi onurumuzla, şerefimizle yapıyoruz. Şerefli bir Türk hakimi olarak hiç kimseden özür dilemeyiz'' dedi.



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