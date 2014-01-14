HSYK görüşmelerinde AKP’li vekil nasıl açığa düştü?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Adalet Komisyonu’nda, HSYK Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde AKP’li Hakan Çavuşoğlu, partisinin oyununa geldi. Komisyona kendisinden habersiz verilen önerge başına dert oldu. Önergenin ne anlama geldiğini muhalefete izah edemeyen Çavuşoğlu, muhalefetin eleştirilerine maruz kaldı.

Komisyonun öğleden sonraki toplantısında, iktidar kanadından AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu imzalı önerge verildi. Önerge, HSYK’da başkan ve bakan yardımcılarının atama usullerini yeniden düzenlerken, kurul müfettişine de yeni tanım getiriyor.

Çavuşoğlu’nun önergesi, komisyon tarafından okundu. Ancak, CHP, MHP ve BDP bu önergenin ne anlama geldiğini anlamadıklarını söyledi. CHP’liler, önerge sahibinin bilgi vermesini istedi. Herkesin gözünü çevirdiği AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’ndan ses çıkmadı.

Biraz daha beklendi fakat milletvekili konuşamadı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Önergenizde, kurul müfettişine nasıl bir tanım getiriliyor. Bize söyler misiniz” dedi. Çavuşoğlu yine yanıt vermedi.

Bunun üzerine komisyonda, “Zor yerden sormayın”, “ Çalışmadığı yerden…” lafları atıldı. CHP’li Binnaz Toprak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Kopya vermeyin” diye sataştı.

Bu arada, Çavuşoğlu, önergeyi okumaya kalkışınca itiraz yükseldi. Sonunda, Bekir Bozdağ, önerge hakkında ayrıntılı bilgi sundu.