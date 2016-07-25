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15 Temmuz Darbe Girişimi

HSYK Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 HSYK üyesi tutuklanmıştı

25 Temmuz 2016 13:22

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı.

HSYK Genel Kurulu, yüksek yargı düzenlemesini içeren "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü bir araya geldi.

HSYK Genel Kurulu'nda, 17 üyenin katıldığı toplantı, saat 09.30'da başladı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 HSYK üyesi tutuklanmıştı.

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