T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

HSYK Başkanvekili Yılmaz: 300 hâkim ve savcı, FETÖ itirafçısı oldu

"HSYK’nın üyeliğinin askıya alınabileceğini söyleyen yabancı meslektaşlarımız, hukukçuluklarından utanacak"

20 Ekim 2016 09:48

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, darbe girişimine ilişkin devam eden 'FETÖ' soruşturmasında 300’ün üzerinde hâkim ve savcının itirafçı olduğunu açıkladı. “Bu itirafları görünce yabancı meslektaşlarımız utanacaklar” diyen Yılmaz, bu hâkim ve savcıların 'FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma sistemi ‘ByLock’u kullandığını da belirtti.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Hürriyet’ten Oya Armutçu'ya yaptığı açıklamada, HSYK’nın ‘gözlemci’ statüsünü askıya almaya hazırlandığı bildirilen Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ-AYKA) Başkanı Nuria Diaz Abad’a yazdığı mektuba 13 Ekim’de yanıt geldiğini söyledi. Yılmaz, AYKA’nın 21 Kasım’daki toplantısında HSYK’nın ihraç kararlarını değerlendireceklerini bildirdiğini açıkladı. Yılmaz, özetle şunları söyledi:

“300’ün üzerinde itirafçı hâkim ve savcı var. Bunlar ByLock kullanan hâkim ve savcılar. İtirafçı sayısı daha da artacak. Çözülme çok hızlandı. Öyle şeyler söylüyorlar ki; kamuoyumuzda destek var ama dışta HSYK’yı eleştirenler mahçup olacaklar.

"Ürperti duyacaklar"

"Davetimiz üzerine HSYK’ya gelmeyen ve kararımızın çevirisini beklemeden HSYK’nın üyeliğinin askıya alınabileceğini söyleyen yabancı meslektaşlarımız, hukukçuluklarından utanacak. Bu itiraflarda, FETÖ’nün Türk yargısı için nasıl bir tehlike olduğu ortaya çıktı. Bu itirafları görünce büyük bir ürperti duyacaklar. Bu itiraflarda hâkim ve savcılar bu yapıya nasıl girdiklerini, yapının nasıl çeteleştiğini, yargısal yetkilerini nasıl FETÖ’nün amaçları için araç olarak kullandıklarını kendi ağızlarıyla anlattılar. Çok net olarak örgütün yargıdaki yapılanması ortaya çıktı. Türk toplumu da dünya kamuoyu da tehlikenin ulaştığı boyutları görecekler.”

AYKA, darbe girişimi sonrası görevinden alınan hâkim ve savcıların durumu hakkında, ‘tatmin edici bilgi alınamadığı’ gerekçesiyle HSYK’nın “gözlemci statüsüne sahip olmak için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiğini” bildirmişti.

ETİKETLER

HSYK BaşkanvekiliMehmet Yılmazdarbe girişimiFETÖhakimsavcıitirafçıNuria Diaz AbadAYKA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24