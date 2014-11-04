HSYK Başkanvekili: Telefonu dinlenmeyen kimse yok

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HYSK) Başkanvekili Metin Yandırmaz, "yasadışı dinlemelerle siyasetin dizayn edilmek istendiğini" belirterek, "Aramızda son yıllarda telefonunun dinlenmediğini düşünen birisi var mı, merak ediyorum, yok. Çünkü dinlenmeyen de yok" dedi. "Yasal olmayan illegal dinlemeleri demiyorum ona zaten yapacak birşey yok" diyen Yandırrmaz, "Ama yasal fakat hukuk dışı dinlemeler Türkiye'nin en önde gelen problemlerinden birisidir. Birçok yerde soruşturma yürütülüyor. Onun için bu konuda ayrıntı vermek istemiyorum. Fakat rakamları duysanız inanın şok olursunuz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da Adalet Akademisi tarafından düzenlenen seminere katılan Metin Yandırmaz'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘Yargıda yetki aşımı çok tehlikeli’

Yandırmaz, "Bazı melektaşlarımızın maalesef kendi yetki alanını aşarak siyaseti dizayn görevine soyunması, bu da çok tehlikeli bir şey. Yargı, kesinlikle kendi sınırları içerisinde kalması lazım. 3 erk 'yasama, yürütme, yargı' demokrasinin işleyişi. Bu 3 erkin görevini kendi sınırları içerisinde ifa etmesine bağlı. Yargı eğer kendi görev alanı dışına çıkarsa, ortada bir sorun var demektir. Bu da güven endeksine yansıyan sebeplerden birisi. Peki ne yapmamız lazım? Bu güven endeksini nasıl artıracağız? Çok basit, yasalara uyacağız. Kendi görev alanı içinde kalacağız, görev alanımızın dışına çıkmayacağız. Vicdani kanaatimizi hukuka uygun şekilde kullanacağız.' ifadelerini kullandıu.

'Dünya görüşü kararı etkilememeli’

Hakim ve savcıların dünya görüşünü mesleğine yansıtmaması gerektiğini vurgulayan Metin Yandırmaz, 'Eğer bir hakim bir savcı dünya görüşünü, mensubiyetini mesleğine kötü şekilde yansıtıyorsa ortada bir problem vardır. Aksi takdirde ne olur, bugünki gibi kaos olur. Siyaset mekanizması yargıya müdahale etmedikçe, güven endeksi yükselecektir. Bu da bizim sizlerin siyasete müdahele etmememizle gerçekleşecek bir şey. Biz kendi alanımızda kalırsak, siyaset de kendi alanında kalır. 12 Ekim seçimi Türk yargısında bir milat olmuştur. Kimseyi ayrıştırmayacağız, tüm hakim savcıların kurulu olacağız. Herhangi bir zümrenin, grubun, siyasi görüşün kurulu olmayacağız. Evrensel hukuk ilkelerine uygun davranacağız' diye konuştu.

‘Şok olursunuz’

İş yükü altında özveriyle çalışmalarına rağmen yargının töhmet altında olduğuna işaret eden Yandırmaz, şunları söyledi: 'Nasıl töhmet altında? 2010 yılında yargıya güven endeksi yüzde 65, bugün maalesef üzülerek söylüyorum yüzde 20 civarında. Peki bu kadar özverili çalışmaya rağmen neden bu güven endeksi düşük? Önce çözüm bulabilmek için bunun nedenlerini tespit etmemiz lazım. Bunda elbette siyaset mekanizmasının etkisi var. Bunu inkar etmemek lazım. Başka, medya. Yargı maalesef her gün manşetlerde. Tabi şöyle birşey var. Siz malzeme verirseniz medyanın aradığı da budur, manşetlerden inemezsiniz. Onun için medyanında bu güven endeksinin eksikliğinin düşüklüğünde etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ama asıl önemli olan sebep maalesef içimizdeki bazı meslektaşlarımız.

‘En önemli sorun’

Yargı teşkilatı bir bütün. Birimizin yaptığı hata maalesef tüm teşkilata mal oluyor. Onun için yargının bu tür hatalardan uzak durması lazım. Nasıl mı? Çok basit bir örnek versem yeterli olur herhalde. Telefon dinlemeleri. Değerli meslektaşlarım bu salonda yaklaşık 100 kişiyiz. Aramızda son yıllarda telefonunun dinlenmediğini düşünen birisi var mı, merak ediyorum, yok.

'Yasal fakat hukuk dışı dinlemeler var’

Çünkü dinlenmeyen de yok. Bakın yasal olmayan illegal dinlemeleri demiyorum ona zaten yapacak birşey yok. Ama yasal fakat hukuk dışı dinlemeler Türkiye'nin en önde gelen problemlerinden birisidir. Birçok yerde soruşturma yürütülüyor. Onun için bu konuda ayrıntı vermek istemiyorum. Fakat rakamları duysanız inanın şok olursunuz.'

Palandöken'deki Polat Renaissance Otelde Adalet Akademisi tarafından düzenlenen 'Mera, Yaylak ve Kışlak Davaları' eğitim seminerine HYSK Başkanvekili ve 3'üncü Daire Başkanı Metin Yandırmaz, Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Vali Vekili Abdurrahman İçyer, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Başsavcı Ahmet Çiçekli, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Hüseyin Turgut Eğitim Mer. Başkanı Hakim Ünal Bingül, Baro Başkanı Talat Göğebakan, hukuk hakimleri katıldı.