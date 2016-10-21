HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: FETÖ'yü itiraf etsinler, ihraç etmeyebiliriz

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Hâkim ve savcılardan çok yararlı itiraflarda bulunanlar, çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı bile tartışacağız ama her şeyden önce onlar için adli açıdan bir cezasızlık hali söz konusu" dedi

Yılmaz yaptığı açıklamada, böyle bir örgütün ancak itiraflarla çökertileceğini, bu nedenle itirafların kendileri için önemli olduğunu, her itirafa çok büyük değer verdiklerini söyledi. İtiraflarından fayda sağladıkları bazı hâkim ve savcıları görevde tutmayıp istifa etmelerini sağlayarak, avukatlık yolunu açabileceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İtirafları çok daha yararlı, çok daha önemli olan hakim, savcıların meslekte tutulmalarını dahi genel kurulda tartışacağız. Çok yararlı itiraflarda bulunanlar, çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı bile tartışacağız ama her şeyden önce onlar için adli açıdan bir cezasızlık hali söz konusu. Cezada büyük indirim söz konusu. O nedenle biz genellikle etkin pişmanlık yasasından faydalanmalarını öneriyoruz. Bu nedenle de son günlerde özellikle ByLock listelerinin ortaya çıkmasından sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin sayısı bir hayli arttı. Bundan sonra da artacağına inanıyorum."

"Onlara gereken her türlü

ayrıcalığı tanımayı düşünüyoruz"

İtirafların hepsinin incelendiğini, itirafçılardan hangilerinin etkin pişmanlıktan yararlanacağını adli yargılama için mahkemelerin tayin edeceğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de disiplin yönünden bakacağız. Gerçekten samimi, örgütü çökertmede çok büyük fayda sağlamış, örgütü deşifre etmede büyük fayda sağlamış, çok yararlı olduğuna karar verdiklerimizi farklı farklı muameleye tabi tutacağız. Adli yargıda zaten mahkeme kendisi takdir edecek. Mahkeme, söz konusu beyanın, yasanın aradığı pişmanlık hükümlerine uygun olup olmadığını özgür iradesiyle takdir edecek ve gereğini yapacak. Biz de disiplin açısından itirafta bulunan hakim, savcılar olursa ihraç yoluna gitmeyeceğiz. Onlara gereken her türlü ayrıcalığı tanımayı düşünüyoruz. Yeter ki bize örgütü deşifre konusunda çok yararlı bilgiler versinler. Bunlara disiplin açısından olumlu bakışımız olacak."

"İhraçları yeniden inceleme görüşmeleri"

HSYK Başkanvekili Yılmaz, 3 bin 456 hakim ve savcının ihraç edildiğini hatırlatarak, ihraçları kesinleştirecek yeniden inceleme görüşmelerini ertelediklerini belirtti.

Yılmaz, "Hızla itirafçılar çoğalmaya başladı. 'İtirafçı olunca itirafın niteliğine göre ihraçtan vazgeçebiliriz' dediğimiz için bu açıdan itirafçılar zarar görmesinler diye ihraçları kesinleştirmeyi biraz geciktirebiliriz. Bunu genel kurulda görüşür, karara bağlarız. Niyetimiz başlangıçtan beri net. 'Yargıda, hiçbir çete mensubu, terör mensubu kimseyi bırakmayacağız' dedik. Sadece etkin pişmanlık gösterenler, çeteyi deşifre edenlerle ilgili bazı olumlu değerlendirmeler yapılabilir, onlara istifa kapısı açılabilir. Bu tip şeyler düşünülebilir. Genel kurulumuz örgütü çökerten kişilere karşı olumlu bakabilir." dedi.

Bin kişilik yeni liste

İtiraflar ve ihbarlarda ismi geçen binin üzerinde hâkim ve savcıdan oluşan listenin de görüşülmeyi beklediği bilgisini veren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtirafçıların, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin verdiği isimler var. Bu isimlerle elimizde oluşmuş bir liste var. Bu itiraflarda adı geçenlerle ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Onlarla ilgili yeni bir çalışmamız olacak. Bin civarında, bini geçebilir. İhbarlarla, itiraflarla oluşan rakam bu.

Onları da değerlendiririz. Ondan sonra da inşallah yüzümüzün akıyla bu süreçten çıkarız. Bütün çabamız bu süreçten günahı olmayan, çeteye bulaşmamış hiçbir hakim, savcı zarar görmesin. Yargı bizim yargımız, hakim, savcılarımız bizim çocuklarımız. Hepsini bu devlet eğitmiş, büyük emek verilmiş çocuklar. Kimseye düşmanlığımız yok. Kendi çocuğumuza düşman olabilir miyiz? Hiçbir isme takılmıyoruz, hiçbir isimle ilgili önyargımız yok."

Başkan Yılmaz, kimseye önyargıyla yaklaşmadıklarını vurgulayarak, eşleri meslekten ihraç edilen 7 hakimin görevini sürdürdüğünü, bunun Kurulun bütün hakim ve savcılara nasıl objektif ve önyargısız baktığının işareti olduğunu söyledi.

HSYK'nın Ayka'daki gözlemci statüsü

Avrupa Yargı Kurulları Ağının (AYKA) HSYK'yı gözlemci statüsünden çıkaracağına dair yaptığı açıklamanın ardından bazı girişimlerde bulunduklarına dikkati çeken Yılmaz, yetkililere konuyu anlatan mektuplar yazdığını, AYKA'nın kasım ayında HSYK'nın ihraçlarla ilgili gerekçeli kararını değerlendirmek üzere toplanacağını bildirdi.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki gözlemci statümüzü askıya almaktan vazgeçecekler. Onlara 'Gerekçeli kararımızı bekleyin' dedik. 'Her türlü bilgiyi, belgeyi paylaşmaya hazırız, bir heyet gönderin, paylaşalım, anlatalım' dedik. '2 bin 700 kişiyi böyle açığa aldık, 2 senedir disiplin soruşturması yürütüyorduk, silahlı terör örgütü olup olmadıkları noktasında tereddütler vardı, o akşam silahlı terör örgütü olduğu konusunda açık deliller ortaya çıkınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Silahlı terör örgütü üyesi olarak gözaltı kararı verilmiş hakim ve savcıyı bulunduğu hal üzerine görevde tutmamız beklenemezdi artık. Bu nedenle aldık.' diye izah ettik. Hala, 'Yok, bir gecede aldınız.' diyorlardı. Sonra anladılar."