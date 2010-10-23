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Politika

HSYK ASIL ÜYELİKLERİNE ATAMA ANKARA (A.A)

23 Ekim 2010 02:05

-HSYK ASIL ÜYELİKLERİNE ATAMA ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl üyeliklerine, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Çiçekli, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Ali Aydın ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Hazine Avukatı Rasim Aytin'i seçti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Gökcen, Çiçekli, Aydın ve Aytin'in Cumhurbaşkanı Gül tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 19. maddesi uyarınca seçildiği belirtildi.

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