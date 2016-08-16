HSYK, Adil Öksüz'ü serbest bırakan iki hâkimi açığa aldı

'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu öne sürülen ve 15 Temmuz akşamı Akıncı Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz'ü serbest bırakan 2 hâkim açığa alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.





Ön rapor çıktı

HSYK 3. Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Sakarya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ü serbest bırakan Sulh CezaHakimi Köksal Çelik ile bu karara itirazı reddeden Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez hakkında soruşturma izni vermişti. İddiaları ele alan HSYK 2. Dairesi ise HSYK Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön rapor doğrultusunda, haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar Sönmez ve Çelik'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.



Köksal Çelik ve Çetin Sönmez, "Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, HSYK tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebileceği" hükmünü içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldı. HSYK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimler hakkındaki tedbir ve kovuşturmaya ilişkin kararı HSYK 2. Dairesi verecek.