-HSYK ADAYLARINA PROPAGANDA YASAK ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 17 Ekim 2010 tarihinde adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak esaslara ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Adayların propaganda yapmaları yasaklanırken, sadece YSK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde adayların özgeçmişleri, bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlanacak. YSK'nın kesin aday listesini ilan ettiği tarihten sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında seçimler yapılacak. Seçimde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hakim ve savcılar oy kullanacak. Seçimlerde en çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olacak. Oylarda eşitlik halinde YSK, aralarında ad çekmek suretiyle sıralamayı tespit edecek. Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar YSK tarafından belirlenecek. HSYK üyeliği için 7 asıl ve 4 yedek üye adli yargı, 3 asıl ve 2 yedek üye de idari yargıdan birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcıları arasından, adli ve idari yargı hakim ve savcıları tarafından YSK yönetim ve denetiminde seçilecek. Adli yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak seçimde her il bir seçim çevresi olarak belirlendi ve adli yargı hakim ve savcıları, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanacaklar. İdari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak seçimde, bölge idare mahkemesinin bulunduğu yargı çevresi bir seçim çevresi olarak tespit edildi. İdari yargı hakim ve savcıları da görev yaptıkları yerin yargı çevresi içerisinde yer alan bölge idare mahkemesinin bulunduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanacaklar. -ADAYLIK- Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adli ve idari yargı hakim ve savcıları, seçim takviminde belirtilen sürede aday olmak için doğrudan YSYK'ya başvuracaklar. YSK, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde adayların başvurularını inceleyerek, aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyecek. Belirlenen adaylar 3 Ekim 2010 Pazar günü YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasında ilan edilecek. Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden iki gün içinde aday listesine itiraz edebilecek. YSK, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün içinde itirazları inceleyerek sonuçlandıracak ve kesin aday listesini ''www.ysk.gov.tr'' adresinden 7 Ekim 2010 Perşembe günü ilan edecek. İl seçim kurulu başkan ve üyeleri, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının adaylıklarının kesinleşmesi halinde, seçim kurullarındaki görevlerinden çekilecek ve durumu derhal yetkili mercine bildirecek. -PROPAGANDA YASAĞI- Adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından HSYK'ya seçilecek üyelerin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, seçim takviminin başlangıcı olan bugünden, oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte her türlü propaganda yasak. Adaylar, sadece özgeçmişleri istekleri halinde YSK'nın tahsis edilmiş internet sitesinde yayımlayabilecek. Propaganda yasağına uymayanlar hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümleri uygulanacak. Adayların özgeçmişi, Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca belirlenen kıyafet esas alınarak ön cepheden çekilmiş fotoğrafı ile birlikte YSK'nın internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ayrı bir bölümde soyad alfabe sırasına göre yayımlanacak. Adayların hazırlayacakları ve YSK'ya kağıt ve elektronik ortamda teslim edecekleri özgeçmişleri en fazla 400 kelimeden oluşacak. Bu kurala uygun özgeçmiş ve fotoğraf vermeyenler hakkındaki bilgiler YSK'nın internet sitesinde yayımlanmayacak. Adayların soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan birleşik oy pusulaları, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı mevcut kağıtlara bastırılarak il seçim kurullarına seçmen sayıları dikkate alınmak suretiyle ve yüzde 5 fazlasıyla, adli ve idari yargı oy pusulası şeklinde 100'lük paketler halinde gönderilecek. -SEÇMEN LİSTELERİ 29 EYLÜLDE ASKIYA ÇIKACAK- Adalet Bakanlığından seçim çevresi esasına göre alınan hakim ve savcı listeleri, YSK tarafından soyad alfabe sırasına göre düzenlenerek il seçim kurullarına gönderilecek, bu listeler il seçim kurulları tarafından seçim çevresinde ilan panolarında 29 Eylül 2010 tarihinde askıya çıkarılacak. Askı listeleri 08 Ekim 2010 Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Seçmen listelerine itiraz askı süresiyle sınırlı olacak, Hakimler ve savcılar kendileriyle ilgili olarak, adaylar ise seçmen listesinin tümüne karşı il seçim kurulu başkanlıklarına doğrudan itiraz edebilecekler. Askı süresi içinde yapılan itirazlar, il seçim kurulunca 10 Ekim 2010 Pazar günü saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanacak ve bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltmeler yapılarak seçmen askı listeleri aynı gün kesinleştirilecek. Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacak. Seçmen hakim ve savcılar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, meslek kimliği, pasaport, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini sandık kurulu başkanına vermesi halinde oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen, oy kullanamayacak. Her seçim çevresinde bir sandık kurulacak. Her sandıkta 100 seçmen oy kullanabilecek, seçmen sayısının 100'ü aşması durumunda yeni bir sandık kurulabilecek. YSK'nın, ''Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Yapılacak Seçimlerde İl Seçim ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri'' başlıklı genelgesi de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.