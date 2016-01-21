HSYK, 4 hakimi meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamında tutuklular hakkında tahliye kararı veren dört hakimi meslekten ihraç etti.

HSYK 2. Dairesi, daha önce açığa aldığı hâkimlerle ilgili dosyayı görüştü. Daire, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Başer ile usulsüz dinlemelere ilişkin Şanlıurfa'da yürütülen operasyonda tutuklanan 3 polisin tahliyesine karar veren nöbetçi hakim Habil Kahraman ve hakim Mustafa Gürbüz'ün meslekten ihracına karar verdi.

İhraç kararı, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrasına göre alındı. Kanun'un 69. maddesi, "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir" hükmünü içeriyor.

Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in yargılanmasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde bugün başlanmıştı.

İhraç edilenlerin, bu karara ilişkin yeniden inceleme taleplerini, HSYK 2. Dairesi görüşecek. Talep reddedilirse hakimlerin bu karara karşı, HSYK Genel Kuruluna itiraz hakkı da bulunuyor. HSYK Genel Kurulunun da bu itirazı reddetmesi halinde meslekten ihraç kararlarıyla ilgili itiraz süreçleri tamamlanmış olacak.