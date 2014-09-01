HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur'dan 'yeniden adayım' açıklaması

HSYK 1. Dairesi Başkanı Başkanı İbrahim Okur, Ankara Marriot otelde gerçekleşen adli yıl açılışında T24’e konuştu. Okur, 12 Ekim’de yapılacak HSYK seçimleri için yenide aday olduğunu açıkladı.

Okur sözlerine şöyle devam etti:

“Yeniden adaylık için bugün (01.01.2014) yetiştirebilirsem resmi başvuruda bulunacağım. Seçim öncesi adliye adliye gezmek gibi bir planım yok. Ancak bir web sayfası açtım. Düşüncelerimi, amaçları oradan yargı mensuplarına aktaracağım. Öte yandan, arkadaşlara mektup göndererek de hedeflerimi, fikirleri ulaştırmaya çalışacağım. Hiç bir gruba dahil olmadan bağımsız bir şekilde adayım.”

Okur, Cemaat-hükümet kavgası ve buna ilişkin söylemlerle ilgili T24’ün sorusuna ise “ben her iki tarafa da uzağım” diye cevap verdi. Basında kendisine yönelik eleştiriler konusunda da “Bu tarz eleştiriler konusunda yapacak bir şey yok. Eleştiriye açığım ancak haksızlığa, haksız iftiralara karşı ise maalesef yapacak bir şey yok.”