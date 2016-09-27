HSKY'dan Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkimlere 'FETÖ' soruşturması

HSYK tarafından başlatılan soruşturmada, Havacıların İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ü 2 gün gözaltında tuttuktan sonra serbest bırakan hâkimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında 'FETÖ' soruşturması başlatıldı.

Habertürk'ün haberine göre, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün serbest kalmasıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

HSYK müfettişlerinin yürüttüğü çalışmada, hakimlerin FETÖ bağlantısından Öksüz'ün üzerinde çıkan GPS cihazına, Öksüz'ün adliye ve havalimanındaki görüntülerinden jandarma ve polis ekiplerinin Öksüz hakkındaki tutanaklarına kadar her ayrıntı ele alınıyor.

Çelik ve Sönmez hakkındaki ön soruşturma, FETÖ üyesi yargı mensupları hakkında yürütülen soruşturmadan farklı işletilmişti. Hakimler, FETÖ soruşturmasından çok, görev sırasındaki kusurlarından dolayı açığa alınmıştı.

Ancak bu hakimler hakkındaki son soruşturma raporu üzerinde çalışan müfettişler, soruşturmayı Çelik ve Sönmez'in FETÖ bağlantıları üzerinde durarak yürütüyor.

Bu kapsamda, hakimlerin örgüt bağlantısı, dayanışması, kusuru, ihmali, kastı olup olmadığı araştırılıyor. Öksüz'ün üzerinde bulunan GPS cihazının da niteliği müfettişlerce inceleniyor.

Müfettişlerin raporu tamamlandıktan sonra FETÖ bağlantıları saptanırsa Köksal Çelik ve Çetin Sönmez bu kapsamda ceza alacak. Bağlantı saptanmazsa hakimlere disiplin cezası verilebilecek.

Bu arada, HSYK Başmüfettişliğinin ihbarı üzerine, Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili emniyet ve jandarmaya yönelik başlatılan soruşturma da sürüyor. Olaya karışan polis ve jandarma ekiplerinin de FETÖ ile bağlantıları inceleniyor.