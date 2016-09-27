T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

HSKY'dan Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkimlere 'FETÖ' soruşturması

Müfettişlerin raporu tamamlandıktan sonra FETÖ bağlantıları saptanırsa Köksal Çelik ve Çetin Sönmez bu kapsamda ceza alacak

27 Eylül 2016 14:58

HSYK tarafından başlatılan soruşturmada, Havacıların İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ü 2 gün gözaltında tuttuktan sonra serbest bırakan hâkimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında 'FETÖ' soruşturması başlatıldı.

Habertürk'ün haberine göre, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün serbest kalmasıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

HSYK müfettişlerinin yürüttüğü çalışmada, hakimlerin FETÖ bağlantısından Öksüz'ün üzerinde çıkan GPS cihazına, Öksüz'ün adliye ve havalimanındaki görüntülerinden jandarma ve polis ekiplerinin Öksüz hakkındaki tutanaklarına kadar her ayrıntı ele alınıyor.

Çelik ve Sönmez hakkındaki ön soruşturma, FETÖ üyesi yargı mensupları hakkında yürütülen soruşturmadan farklı işletilmişti. Hakimler, FETÖ soruşturmasından çok, görev sırasındaki kusurlarından dolayı açığa alınmıştı.

Ancak bu hakimler hakkındaki son soruşturma raporu üzerinde çalışan müfettişler, soruşturmayı Çelik ve Sönmez'in FETÖ bağlantıları üzerinde durarak yürütüyor.

Bu kapsamda, hakimlerin örgüt bağlantısı, dayanışması, kusuru, ihmali, kastı olup olmadığı araştırılıyor. Öksüz'ün üzerinde bulunan GPS cihazının da niteliği müfettişlerce inceleniyor.

Müfettişlerin raporu tamamlandıktan sonra FETÖ bağlantıları saptanırsa Köksal Çelik ve Çetin Sönmez bu kapsamda ceza alacak. Bağlantı saptanmazsa hakimlere disiplin cezası verilebilecek.

Bu arada, HSYK Başmüfettişliğinin ihbarı üzerine, Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili emniyet ve jandarmaya yönelik başlatılan soruşturma da sürüyor. Olaya karışan polis ve jandarma ekiplerinin de FETÖ ile bağlantıları inceleniyor.

ETİKETLER

HSYKAdil ÖksüzKöksal ÇelikÇetin Sönmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24