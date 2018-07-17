HSK'dan Yargıtay'a 100 yeni atama; Cumhuriyet davasında AYM kararını uygulamayan hâkim Dağ da terfi etti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay üyeliğine 100, Danıştay’a ise 12 kişinin atamasını gerçekleştirdi. Cumhuriyet davasına bakan ve Mehmet Altan hakkında açılan davada da görev yapan 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Yargıtay üyeliğine atandı.

AYM, 11 Ocak’ta yazar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın da tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vermişti. AYM kararı sonrası verilen dilekçede diğer Cumhuriyet tutuklularının da aynı kapsamda değerlendirilmesi istenmiş ve AYM’nin kararını emsal olduğu aktarılmıştı. Talep, AYM kararına rağmen 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberi aynen şöyle:

24 Aralık 2017’de yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle Yargıtay’da 100, Danıştay’da 16 yeni üyelik kadrosu oluşturulmuştu. Bu üyelerin atanması için, 6 aylık süre şartı getirilmiş, ancak süre, 24 Haziran’da dolmuştu. Süre şartının bağlayıcı olmadığı düşünen HSK Genel Kurulu, 24 Haziran seçimleri sonrasına bıraktığı atama kararnamesini dün tamamlandı. Kararnamede en dikkat çeken isim, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ oldu. Dağ, Cumhuriyet davasına bakan 27. Ağır Ceza’nın başkanlığını yapıyordu.

Dava boyunca Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasını yargılayan mahkeme, 25 Nisan’da kararını açıklamış ve 12 Cumhuriyetçiyi “örgüte yardım” suçundan 3 ile 8 yıl arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştı. Cumhuriyet soruşturmasını yürüten başsavcı vekili Mehmet Akif Ekinci de geçen yıl Erdoğan tarafından HSK üyeliğine atanmıştı. Ekinci, dün yayımlanan kararnamede Orkun Dağ’ın atamasının altına imza attı.

AYM’yi yok saydı

Hâkim Orkun Dağ, 27 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yaparken Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan kararını da uygulamayarak anayasayı çiğnemişti. Bunun üzerine Altan’ın avukatları, üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza’ya itiraz etmiş; başkanlığını Dağ’ın yaptığı 27. Ağır Ceza, AYM kararını tanımayarak Altan’ı tahliye etmemiş ve itirazı reddetmişti. Cumhuriyet avukatlarının Mehmet Altan kararını emsal olarak gösterip Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın tahliye edilmesi başvurusunu da 27. Ağır Ceza reddetmişti.

17 Aralık’ın hâkimi

17 Aralık operasyonunda tutuklanan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Reza Zarrab’ın ilişkili olduğu Abdullah Happani’nin aralarında bulunduğu 6 kişiyi tahliye eden, piyanist Fazıl Say’a Ömer Hayyam şiirini paylaştığı için 10 ay hapis cezası veren hâkim Hulusi Pur’un Yargıtay üyesi yapılması da dikkat çekti. Pur, son olarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkan olarak görev yapıyordu.

'FETÖ' çatı davası

Atanan diğer isimlerin büyük çoğunluğunu, 'FETÖ' ile mücadelede öne çıkmış isimler oluşturuyor. 'FETÖ/PDY’ye ilişkin ana soruşturmayı yürüten ve bu kapsamda Fethullah Gülen’in arasında bulunduğu 73 kişiye dava açan Ankara Savcısı Serdar Coşkun, Yargıtay üyesi oldu. Ankara’da Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı, Aytekin Canikli, Kozmik Oda soruşturmasında takipsizlik kararı veren savcı Tekin Küçük, Ankara Savcısı Velihattin Eldemir de Yargıtay’a gidenlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik Marmaris’te yapılan suikast girişimi iddianamesini yazan eski Muğla Başsavcısı ve halen Yargıtay savcısı olan Necip Topuz artık görevini Yargıtay üyesi olarak sürdürecek.

Öksüz döneminin savcısı

6 başsavcı da Yargıtay üyeliğine atandı. Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, Kastamonu Başsavcısı Bülent Kantarcı, Ankara Batı Başsavcısı Ergün Şahin, İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Malatya Başsavcısı Orhan Usta, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Yargıtay’da yerini aldı. Adil Öksüz Sincan Adliyesi’nde serbest bırakıldığında terör suçlarından sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapan Şahin, daha sonra Ankara Adliyesi’ne başsavcı vekili olarak atanmış, yanında Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasında ihmali olanların dosyasını getirmişti. Şahin, Öksüz’ün firarinde ihmali olduğu gerekçesiyle bazı asker ve polislere dava açmıştı.

MHP lehine karar verdi

Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Ulukul de Yargıtay üyesi oldu. Ulukul, MHP’de muhaliflerin yaptığı olağanüstü kurultaydaki tüzük değişikliklerinin yürütmesini durduran asliye hukuk mahkemesi hâkimiydi. Bu karardan sonra Komisyon Başkanı yapılmıştı.

Kardeşi de atandı

Atamalarda AKP’ye yakın isimlerin ağırlıklı olduğu belirtildi. Bunlar arasında HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın İstanbul’da savcı olarak görev yapan kardeşi Sabri Yılmaz da yer alıyor. Yargıyı yöneten kurum olan HSK’nin başkan vekilinin, birinci derece yakını olan kardeşini Yargıtay üyeliğine atamasının, yargının etik ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi. Listede 20’ye yakın ismin ‘milliyetçi kadrodan’ , 8-10 ismin ise ‘sosyal demokratlardan’ belirlendiği öğrenildi.

Bürokrat istilası

18 bürokrat üye oldu Kararnameyle bakanlık bürokrasisi de Yargıtay’a taşındı. Adalet Bakanlığı’nda bürokrat koltuğunda oturan 18 kişi, Yargıtay üyesi yapıldı. Danıştay Üyeliğine ise 12 kişi atandı. Bunlardan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ile Yüksek Müşavir Kemal Açıkgöz, bakanlık kadrolarından geldi.