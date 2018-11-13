HSK'dan kararname; 143 hakim ve savcının yeri değişti

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli Kararnamesi ile 143 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

HSK Birinci Dairesi\'nce yayımlanan 1755 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 143 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ankara Adliyesi\'ndeki çok sayıda hakim ve savcının yeri değişirken, en dikkat çeken isimler ise FETÖ/PDY soruşturmalarının sivil ayağını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan ve Polis Akademisi sorularının çalınmasıyla ilgili dava ile \'FETÖ/PDY üyeliği\'nden yargılanan komedyen Atalay Demirci\'nin davasına bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 2\'nci Heyeti Başkanı Cem Boztaş oldu. Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Cem Boztaş da Antalya hakimliğine atandı.