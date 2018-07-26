HSK yaz kararnamesini tamamladı; 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değişti

Hâkimler Savcılar Kurulu'nun (HSK), tamamladığı yaz kararnamesi ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararname ile Yargıtay'a 173 tetkik hâkimi takviyesi yapıldı. Böylece Yargıtay'daki tetkik hâkimlerinin sayısı binin üzerine çıktı.

HSK daha önce yaz kararnamesinin 11 Temmuz'a kadar yayımlanacağını açıklamıştı. Ancak Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri nedeniyle bu tarih iki kez ertelendi. HSK Genel Kurulu, 16 Temmuz'da Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti. Yüksek yargı seçimlerinin yapılmasının ardından HSK 1. Dairesi kararname çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Dün akşam saatlerinde başlayan ve bu sabah 4'e kadar devam eden son toplantıda kararnamaye son şekli verildi.



Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, Kararname ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. Özellikle Yargıtay üyesi yapılan isimlerin önemli bir kısmı 'FETÖ' ve darbe yargılamalarında görev yapan isimler arasında yer alıyordu. Kararname ile çok sayıda il ve ilçe başsavcısı ile komisyon başkanı da değiştirildi. 'FETÖ' ile mücadele önemli görevler üstlenen bazı hâkim ve savcılar terfi ettirilerek, başsavcı vekili yapıldı.



Dün sürpriz bir kararla emekliliğini isteyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun yerine İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Metin Saruhan atandı.

Salihoğlu, önceki gün emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na dilekçe vermiş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:

"İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken bugün mesleğimden ayrılmak üzere emekliliktalebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım."

Salihoğlu, dün de ailesinin onayı ile görevi bırakma ve emekli olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:



"Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi 'Hoş geldin.' diyerek karşıladım, kendilerini dinledim, adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum. Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim. Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül'e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum."



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan deneyimli Başsavcı Ömer Faruk Aydıner getirildi. Ankara ve İstanbul Başsavcıları ise değişmedi.



Sakarya ve Konya’da iki yeni Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçirildi. Bu mahkemelere 151 hâkim savcı görevlendirildi.



Toplam 113 il ve ilçenin başsavcısı değişti.



Konya Başsavcısı Bestami Tezcan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu.



Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Başsavcısı oldu.



Çorum Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Başsavcısı oldu.



Kütahya Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Başsavcısı oldu.



Erzurum Başsavcısı Halil İnal Antalya Başsavcısı oldu.



Yargıtay’a 173 tetkik hâkimi takviyesi yapıldı. Böylece Yargıtay’daki tetkik hâkimlerinin sayısı binin üzerine çıktı.

TIKLAYIN - HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 25/07/2018 TARİHLİ VE 1000 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

TIKLAYIN - HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 25/07/2018 TARİHLİ VE 1001 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun resmi web sayfasında yayımlanan açıklama şöyle:

Adlî ve idarî yargı 2018 yılı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalar 25 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adlî yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın müstemir yetki talebine ilişkin bilgilendirme daha sonra duyurulacaktır.

Bölge adliye mahkemelerinde görev yapmakta iken ataması yapılan başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarının atama tebligatlarını yıllık ara verme bitiminde almaları,

Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine ilk defa ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının; mahkemelerin 03.09.2018 tarihi itibariyle faaliyete geçecek olması sebebiyle bu tarihte göreve başlayacak şekilde atama emirlerinin tebliği, ( Yıllık ara vermeden yararlananların buna ilişkin işlemleri iptal edilmemiş olup, adli tatilden yararlanmış sayılacaklardır.)

Ataması yapılan diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara vermeden yararlandırılmalarına ilişkin işlemin iptali ile;

* İlgililerin kararname tebligatlarını almak üzere görevlerine başlamaları,

* Yıllık ara vermenin başlayış tarihi olan 20 Temmuz 2018 tarihinden, kararname tebligatlarını almak üzere görevlerine başlayacakları tarihe kadar geçen sürenin ilgililerin yıllık izinlerinden mahsup edileceği,

* Yeni görev yerlerine başladıktan sonra yıllık izin talebinde bulunmaları halinde taleplerin iş ve kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirileceği,

Bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemelerinde görev yapmakta iken ataması yapılan başkan ve üyelerin atama tebligatlarını yıllık ara verme bitiminde almaları önem arz etmektedir.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.